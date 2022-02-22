Путин и Алиев отметили шампанским подписание декларации о союзническом взаимодействии

Путин и Алиев отметили подписание декларации о союзническом взаимодействии бокалом шампанского. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин и глава Азербайджанской Республики Ильхам Алиев отметили подписание декларации о союзническом взаимодействии бокалом шампанского. Однако их в этот момент разделяла дистанция.

"Хочу вас в таком же, к сожалению, режиме поблагодарить за визит", — сказал Путин своему коллеге.

Российский лидер отметил, что у политиков состоялась очень содержательная беседа, которая коснулась разных аспектов. Он также поздравил своего коллегу с подписанием важного документа.

При этом, по словам Алиева, содержание декларации отражает дух отношений между странами, а самое главное — нацеливает на совместное союзническое будущее. Кроме того, он пригласил Путина посетить Баку, как только позволит график и ситуация с пандемией.