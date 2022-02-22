Боррель: Путин не включён в санкционный список Евросоюза

Ранее глава европейской дипломатии уточнил, что рестрикции коснутся 351 депутата Госдумы, а также 27 физических и юридических лиц.

Президент России Владимир Путин не включён в новый санкционный список Евросоюза в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР. Об этом объявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров иностранных дел союза.