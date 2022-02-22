Боррель: Путин не включён в санкционный список Евросоюза
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Ранее глава европейской дипломатии уточнил, что рестрикции коснутся 351 депутата Госдумы, а также 27 физических и юридических лиц.
Президент России Владимир Путин не включён в новый санкционный список Евросоюза в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР. Об этом объявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров иностранных дел союза.
"Путин не вошёл в санкционный список", — отметил Боррель.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства подписал указ о признании республик Донбасса. В ответ Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Кроме того, послы ЕС согласовали персональные санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР, а Великобритания уже ввела рестрикции против пяти российских банков и трёх высокопоставленных физических лиц.