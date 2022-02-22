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22 февраля, 18:28

Мэр Лондона Хан заявил о готовности города принять финал Лиги чемпионов вместо Петербурга

Если УЕФА устроит финал в Северной столице, сложится впечатление, что мы вознаграждаем агрессивные действия РФ, отметил он.

<p>Мэр Лондона Садик Хан. Фото © ТАСС / EPA / ANDY RAIN</p>

Мэр Лондона Садик Хан. Фото © ТАСС / EPA / ANDY RAIN

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что столица Великобритании готова принять финал Лиги чемпионов вместо Санкт-Петербурга. Он призвал лишить этой чести Россию из-за признания независимости ДНР и ЛНР.

"Лондон готов принять финал Лиги чемпионов. Проведение финала Лиги чемпионов является привилегией. Если УЕФА проведёт финал в Санкт-Петербурге, сложится впечатление, что мы вознаграждаем подобного рода агрессивные действия России", — сказал Хан радио LBC.

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Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя проведение финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, заявил, что считает "немыслимым" проведение больших футбольных турниров в России после признания Москвой независимости ДНР и ЛНР. В УЕФА же заявили, что пока не рассматривают возможность переноса финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга из-за ситуации с признанием республик Донбасса. Матч должен пройти в Северной столице 28 мая.

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