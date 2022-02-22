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Регион
Опубликовано 22 февраля 2022, 18:23
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Песков рассказал об ответе России на новые санкции ЕС из-за Донбасса

Страны Запада начали наперегонки угрожать Москве рестрикциями после того, как Путин объявил о признании Россией независимости ДНР и ЛНР.

Россия определится с ответными мерами на новые санкции Евросоюза из-за республик Донбасса после того, как станет понятно их содержание. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сначала нужно понять, о чём идёт речь", — уточнил представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС о возможных шагах Москвы на недружественные заявления других государств.

Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства подписал указ о признании республик Донбасса. В ответ Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Кроме того, послы ЕС согласовали персональные санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР, а Великобритания уже ввела рестрикции против пяти российских банков и трёх высокопоставленных физических лиц.

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Татьяна Миссуми
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