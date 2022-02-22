Песков рассказал об ответе России на новые санкции ЕС из-за Донбасса

Страны Запада начали наперегонки угрожать Москве рестрикциями после того, как Путин объявил о признании Россией независимости ДНР и ЛНР.

Россия определится с ответными мерами на новые санкции Евросоюза из-за республик Донбасса после того, как станет понятно их содержание. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.