Россия установила дипотношения с ДНР и ЛНР с 22 февраля

"В соответствии с Указом президента РФ В.В. Путина № 71 от 21 февраля с.г. сегодня, 22 февраля 2022 года, путём обмена нотами между МИД России и МИД Донецкой Народной Республики, а также МИД России и МИД Луганской Народной Республики была оформлена договорённость об установлении с этой даты дипломатических отношений между РФ и ДНР, а также РФ и ЛНР на уровне посольств", — говорится в официальном заявлении МИД РФ.