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22 февраля, 18:50

Россия установила дипотношения с ДНР и ЛНР с 22 февраля

Лавров направил поздравления коллегам из республик по случаю признания этих государств и установления дипотношений.

Министерство иностранных дел России объявило об установлении дипломатических отношений с Луганской и Донецкой народными республиками с 22 февраля.

"В соответствии с Указом президента РФ В.В. Путина № 71 от 21 февраля с.г. сегодня, 22 февраля 2022 года, путём обмена нотами между МИД России и МИД Донецкой Народной Республики, а также МИД России и МИД Луганской Народной Республики была оформлена договорённость об установлении с этой даты дипломатических отношений между РФ и ДНР, а также РФ и ЛНР на уровне посольств", — говорится в официальном заявлении МИД РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров направил поздравления министрам иностранных дел ДНР и ЛНР Наталье Никоноровой и Владиславу Дейнего по случаю признания независимости этих государств Россией и установления с ними дипломатических отношений.

Вслед за Россией: Кто ещё в мире может признать ДНР и ЛНР

Вслед за Россией: Кто ещё в мире может признать ДНР и ЛНР

Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. В связи с этим ведущая фракция Европарламента потребовала исключить Россию из европейской экономики. А президент США Джо Байден подписал первый указ о санкциях.

Обложка © ТАСС / Кравченко Александр

Алёна Темирчиева

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