Кто ещё в мире может признать ДНР и ЛНР Как признание республик Донбасса выводит их на новый уровень. Кто будет готов признать их после Сирии, Абхазии и Белоруссии и что изменят в экономическом плане такие шаги. 25038 25038 Обложка © Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

Нам так долго говорили о невозможности пересмотра границ, при этом изменяя карту, что нас это перестало устраивать. Так называемым партнёрам нравилось, что часть русского народа оказалась за пределами России после распада СССР. Однако эта ситуация в очередной раз обернулась тем, что русские вне России начали выбирать иной путь развития — с Россией. И наша страна этот выбор признаёт. Дипломатическое признание Донецкой и Луганской народных республик стало не просто главной новостью, а фактическим вызовом установленным Западом правилам игры. Западная модель мироустройства, где был один хозяин, постепенно умирает, а Россия возвращает себе роль одного из регуляторов мировых процессов.

Мировое признание Донбасса

Фото © Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

Сразу после выступления Владимира Путина в лентах начала появляться информация о желании установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР. Нужно отметить, что, например, Южная Осетия уже давно признала суверенитет республик. Мировое признание — это не самое главное в этой истории. Тут первостепенна безопасность, которую может обеспечить только Россия.

— Можно ожидать признания от Никарагуа, Кубы и Сирии, но отмечу, задача была не в том, чтобы создать новое государственное образование, а в том, чтобы обеспечить безопасность. Иного юридического механизма, способного разрешить нашей армии защитить республики, просто нет. А сами они не справились бы, силы явно не равны. И как только стало очевидно, что Украина уже готова наступать, сделала около 40 проходов через минные поля, стало понятно, что будет огромное количество жертв. Собственно, это ключевой фактор, — объяснил политолог Марат Баширов.

В республиках ждут признания и от стран постсоветского пространства.

— У нас есть партнёры, от которых мы однозначно ждём признания. В этот список входят в первую очередь Белоруссия, Сирия, Абхазия. Это то, что может произойти в ближайшие дни. Мы на это очень надеемся. Мы с очень многими странами работаем и надеемся, что это произойдёт. Нам очень хочется иметь признанный статус и иметь перспективу хороших международных отношений, — рассказал Лайфу представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе Контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.

Экономический потенциал

Фото © Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

Безусловно, война внесла коррективы в экономику Донбасса. Что нельзя было удержать на плаву — заморозили, но при этом запускались и новые производства. Экономическая блокада со стороны Украины отрицательно сказалась на многих сферах. Но стоит отметить, что украинские власти всё же закупали уголь, хотя и делали это скрытно.

— Нельзя сказать, что ЛНР и ДНР являются ценным экономическим активом для России. Мы знаем, что, кроме того что там уже восемь лет война, та экономика, которая существовала в Донбассе, имела смысл в украинской экономике. Там это был главный источник угля. У нас в настоящий момент есть собственные запасы угля, которые вполне обеспечивают наши потребности. Однако там можно вести сельское хозяйство, климат — тёплый, и восстанавливать производства, которые там когда-то были. Например, луганский тепловозный завод, заводы, производящие бытовую технику. Однако, несмотря на то что это вполне может стать экспортным товаром, России в ближайшие годы точно всё равно придётся им помогать, — пояснил экономист Алексей Зубец.

Конечно, Донбасс — край шахтёров, но в республиках развито и тяжёлое машиностроение.

Нельзя забывать и о транспортной инфраструктуре. В случае возвращения территорий республики получат Мариуполь, в котором располагается один из крупнейших морских портов Украины. Железнодорожное сообщение с Украиной явно будет заблокировано, но через Россию грузы могут расходиться в другие страны.

Санкции от западных стран будут ограничивать работу предприятий, но Россия взяла на себя эту ответственность. Эксперты напоминают, что Куба, Никарагуа и та же Сирия тоже под санкциями, но они адаптировались. Россия тоже под определёнными ограничениями, но, даже находясь в таком состоянии, она способна реализовывать масштабные экономические проекты вроде газопровода "Северный поток – 2".

Так что при поддержке России у республик Донбасса есть реальный шанс не только восстановить свой экономический потенциал, но и увеличить его.

Признают ли страны постсоветского пространства независимость ДНР и ЛНР? 0 Да, но не все. Только ближайшие партнёры России. Нет. Государствам важно сохранить хорошие отношения с Украиной.