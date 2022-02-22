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Кто ещё в мире может признать ДНР и ЛНР

Как признание республик Донбасса выводит их на новый уровень. Кто будет готов признать их после Сирии, Абхазии и Белоруссии и что изменят в экономическом плане такие шаги.

Опубликовано 22 февраля 2022, 17:38
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Обложка © Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

Обложка © Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

Нам так долго говорили о невозможности пересмотра границ, при этом изменяя карту, что нас это перестало устраивать. Так называемым партнёрам нравилось, что часть русского народа оказалась за пределами России после распада СССР. Однако эта ситуация в очередной раз обернулась тем, что русские вне России начали выбирать иной путь развития — с Россией. И наша страна этот выбор признаёт. Дипломатическое признание Донецкой и Луганской народных республик стало не просто главной новостью, а фактическим вызовом установленным Западом правилам игры. Западная модель мироустройства, где был один хозяин, постепенно умирает, а Россия возвращает себе роль одного из регуляторов мировых процессов.

Мировое признание Донбасса

Фото © Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

Фото © Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

Сразу после выступления Владимира Путина в лентах начала появляться информация о желании установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР. Нужно отметить, что, например, Южная Осетия уже давно признала суверенитет республик. Мировое признание — это не самое главное в этой истории. Тут первостепенна безопасность, которую может обеспечить только Россия.

— Можно ожидать признания от Никарагуа, Кубы и Сирии, но отмечу, задача была не в том, чтобы создать новое государственное образование, а в том, чтобы обеспечить безопасность. Иного юридического механизма, способного разрешить нашей армии защитить республики, просто нет. А сами они не справились бы, силы явно не равны. И как только стало очевидно, что Украина уже готова наступать, сделала около 40 проходов через минные поля, стало понятно, что будет огромное количество жертв. Собственно, это ключевой фактор, объяснил политолог Марат Баширов.

В республиках ждут признания и от стран постсоветского пространства.

У нас есть партнёры, от которых мы однозначно ждём признания. В этот список входят в первую очередь Белоруссия, Сирия, Абхазия. Это то, что может произойти в ближайшие дни. Мы на это очень надеемся. Мы с очень многими странами работаем и надеемся, что это произойдёт. Нам очень хочется иметь признанный статус и иметь перспективу хороших международных отношений, рассказал Лайфу представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе Контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.

Экономический потенциал

Фото © Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

Фото © Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

Безусловно, война внесла коррективы в экономику Донбасса. Что нельзя было удержать на плаву — заморозили, но при этом запускались и новые производства. Экономическая блокада со стороны Украины отрицательно сказалась на многих сферах. Но стоит отметить, что украинские власти всё же закупали уголь, хотя и делали это скрытно.

Нельзя сказать, что ЛНР и ДНР являются ценным экономическим активом для России. Мы знаем, что, кроме того что там уже восемь лет война, та экономика, которая существовала в Донбассе, имела смысл в украинской экономике. Там это был главный источник угля. У нас в настоящий момент есть собственные запасы угля, которые вполне обеспечивают наши потребности. Однако там можно вести сельское хозяйство, климат тёплый, и восстанавливать производства, которые там когда-то были. Например, луганский тепловозный завод, заводы, производящие бытовую технику. Однако, несмотря на то что это вполне может стать экспортным товаром, России в ближайшие годы точно всё равно придётся им помогать, — пояснил экономист Алексей Зубец.

Конечно, Донбасс — край шахтёров, но в республиках развито и тяжёлое машиностроение.

Нельзя забывать и о транспортной инфраструктуре. В случае возвращения территорий республики получат Мариуполь, в котором располагается один из крупнейших морских портов Украины. Железнодорожное сообщение с Украиной явно будет заблокировано, но через Россию грузы могут расходиться в другие страны.

Санкции от западных стран будут ограничивать работу предприятий, но Россия взяла на себя эту ответственность. Эксперты напоминают, что Куба, Никарагуа и та же Сирия тоже под санкциями, но они адаптировались. Россия тоже под определёнными ограничениями, но, даже находясь в таком состоянии, она способна реализовывать масштабные экономические проекты вроде газопровода "Северный поток – 2".

Так что при поддержке России у республик Донбасса есть реальный шанс не только восстановить свой экономический потенциал, но и увеличить его.

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Признают ли страны постсоветского пространства независимость ДНР и ЛНР?

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Что означают признание Россией ДНР и ЛНР и договоры о сотрудничестве и поддержке
Что означают признание Россией ДНР и ЛНР и договоры о сотрудничестве и поддержке
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Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
Никита Юрченко
Никита Юрченко
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