Сенатор Афанасьева заявила, что Россия убрала новый пакет санкций в "пакет с пакетами"

В ходе заседания, посвящённого ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи ДНР и ЛНР, она отметила, что все жители РФ знают, для чего эти пакеты существуют.

Сенатор Афанасьева заявила, что Россия убрала новые санкции в "пакет с пакетами". Видео © Vmeste-rf.tv

Комментируя введение Западом пакета санкций из-за признания независимости ДНР и ЛНР, сенатор от ЛДПР Елена Афанасьева заявила, что "Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами". Об этом она сказала на 518-м пленарном заседании Совета Федерации, трансляция которого велась Парламентским ТВ.

В ходе заседания, посвящённого ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), Афанасьева напомнила коллегам, что недавно против России был введён ещё один пакет санкций.