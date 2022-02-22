Сенатор Афанасьева заявила, что Россия убрала новый пакет санкций в "пакет с пакетами"
В ходе заседания, посвящённого ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи ДНР и ЛНР, она отметила, что все жители РФ знают, для чего эти пакеты существуют.
Сенатор Афанасьева заявила, что Россия убрала новые санкции в "пакет с пакетами". Видео © Vmeste-rf.tv
Комментируя введение Западом пакета санкций из-за признания независимости ДНР и ЛНР, сенатор от ЛДПР Елена Афанасьева заявила, что "Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами". Об этом она сказала на 518-м пленарном заседании Совета Федерации, трансляция которого велась Парламентским ТВ.
В ходе заседания, посвящённого ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), Афанасьева напомнила коллегам, что недавно против России был введён ещё один пакет санкций.
"Но Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами. Мы все знаем, для чего эти пакеты существуют в наших домах", — отметила сенатор.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства подписал указ о признании республик Донбасса. В ответ Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Кроме того, послы ЕС согласовали персональные санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР, а Великобритания уже ввела рестрикции против пяти российских банков и трёх высокопоставленных физических лиц.
Скриншот © Vmeste-rf.tv