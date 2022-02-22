Кулеба пообещал главе Пентагона, что Киев не будет поддаваться на "ловушки" России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз обвинил Россию в "агрессии", но пообещал не вестись на "провокации". Об этом он сказал на встрече с министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне.

"Мы не будем поддаваться провокациям, которые устраивает Россия. Этой ловушки мы будем избегать. Но, опять же, если выбора не останется, мы будем сражаться, потому что это наша земля, это наш народ", — патетично пообещал Кулеба.