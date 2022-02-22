Кулеба пообещал главе Пентагона, что Киев не будет поддаваться на "ловушки" России
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото © Getty Images / Alex Won
По словам министра, Незалежная будет сражаться, если у неё другого варианта не останется.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз обвинил Россию в "агрессии", но пообещал не вестись на "провокации". Об этом он сказал на встрече с министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне.
"Мы не будем поддаваться провокациям, которые устраивает Россия. Этой ловушки мы будем избегать. Но, опять же, если выбора не останется, мы будем сражаться, потому что это наша земля, это наш народ", — патетично пообещал Кулеба.
Напомним, указы о признании республик Донбасса были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным 21 февраля по итогам внеочередного заседания Совбеза. Решение было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника из-за обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. А российские пограничники предотвратили нарушение госграницы диверсантами с Украины.