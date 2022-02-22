В МИД Украины заявили, что общий объём военной помощи Киеву превысил 1,5 млрд долларов

Как она отметила в ходе брифинга, Незалежная получила более двух тысяч тонн оружия и военного оборудования.

"Общий объём помощи по укреплению нашей обороноспособности и преодолению вызовов для экономической стабильности в связи с последними событиями за последние недели и месяцы превысил полтора миллиарда долларов. Объём доставленного на Украину оборонного оружия и военного оборудования достиг более двух тысяч тонн", — подчеркнула Джапарова, добавив, что 18 государств предоставили свою военную и финансовую помощь Украине.