В МИД Украины заявили, что общий объём военной помощи Киеву превысил 1,5 млрд долларов
В дипведомстве отметили, что Незалежная получила более двух тысяч тонн оружия и военного оборудования. 18 государств оказали Киеву военную и финансовую поддержку.
Общий объём военной помощи для укрепления обороноспособности Киева превысил полтора миллиарда долларов. Об этом сообщила замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.
Как она отметила в ходе брифинга, Незалежная получила более двух тысяч тонн оружия и военного оборудования.
"Общий объём помощи по укреплению нашей обороноспособности и преодолению вызовов для экономической стабильности в связи с последними событиями за последние недели и месяцы превысил полтора миллиарда долларов. Объём доставленного на Украину оборонного оружия и военного оборудования достиг более двух тысяч тонн", — подчеркнула Джапарова, добавив, что 18 государств предоставили свою военную и финансовую помощь Украине.
В числе этих стран США, Великобритания, Канада, Литва, Эстония, Латвия, Польша, Чехия, Нидерланды, Дания, Франция, Германия, Турция и другие государства.
Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил о прибытии на Украину девятого самолёта США с 80 тоннами боеприпасов. Также Лайф сообщал, что Польша намерена передать Украине снаряды для систем ПВО и беспилотники. Кроме того, во Львов ранее прибыл борт с пулемётами и снайперскими винтовками из Канады. А вот Германия исключила возможность поставки Незалежной летального оружия.
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