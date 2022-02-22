Посла России в Стокгольме вызвали в МИД Швеции в связи с признанием ДНР и ЛНР
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По словам главы министерства Линде, Швеция выражает "решительное осуждение" из-за решения Москвы.
Посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева вызвали в МИД Швеции в связи с решением России признать ЛНР и ДНР. Об этом заявила глава министерства Анн Линде.
"Первый заместитель министра иностранных дел при согласовании с другими странами ЕС вызвал посла России, чтобы выразить решительное осуждение Швецией признания Россией неподконтрольных правительству районов Луганска и Донецка в Украине", — написала Линде на своей странице в "Твиттере".
Ранее Лайф писал, что МИД Британии выразил протест российскому послу из-за признания ДНР и ЛНР.
Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Сегодня документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.