Посла России в Стокгольме вызвали в МИД Швеции в связи с признанием ДНР и ЛНР

Посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева вызвали в МИД Швеции в связи с решением России признать ЛНР и ДНР. Об этом заявила глава министерства Анн Линде.

"Первый заместитель министра иностранных дел при согласовании с другими странами ЕС вызвал посла России, чтобы выразить решительное осуждение Швецией признания Россией неподконтрольных правительству районов Луганска и Донецка в Украине", — написала Линде на своей странице в "Твиттере".

Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Сегодня документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.