Байден заявил, что Россия "отрезала" от Украины большой кусок, признав ДНР и ЛНР
Американский лидер выступил в Белом доме со специальным заявлением, посвящённым ситуации вокруг Украины.
Президент США Джо Байден заявил, что Россия, признав Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), "отрезала от Украины большой кусок" и сегодня продолжила такие действия.
"Если говорить простым языком, Россия только что объявила, что отрезает от Украины большой кусок", — сказал Байден, выступая в Белом доме с заявлением, посвящённым ситуации вокруг Украины.
Также Байден в своей речи заявил, что Россия якобы начала "вторжение" на Украину.
Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Сегодня документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.
Решение признать республики Донбасса было непростым, но единственно возможным шагом, подчеркнули в МИД РФ. В дипведомстве отметили, что признание ДНР и ЛНР продиктовано прежде всего гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население республики включая сотни тысяч россиян, от реальной угрозы их жизни, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить "проблему Донбасса".
Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / EPA / Oliver Contreras / POOL