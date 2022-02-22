Байден заявил, что Россия "отрезала" от Украины большой кусок, признав ДНР и ЛНР

Американский лидер выступил в Белом доме со специальным заявлением, посвящённым ситуации вокруг Украины.

Президент США Джо Байден заявил, что Россия, признав Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), "отрезала от Украины большой кусок" и сегодня продолжила такие действия.

"Если говорить простым языком, Россия только что объявила, что отрезает от Украины большой кусок", — сказал Байден, выступая в Белом доме с заявлением, посвящённым ситуации вокруг Украины.

Также Байден в своей речи заявил, что Россия якобы начала "вторжение" на Украину.

Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Сегодня документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.