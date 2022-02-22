Ранее власти Германии приняли решение заморозить проект газопровода в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик.

Власти США работают с руководством Германии над тем, чтобы после признания Москвой Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) газопровод "Северный поток – 2" не был запущен. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден.

"Из-за действий России мы работаем с Германией над тем, чтобы гарантировать, что газопровод "Северный поток – 2", как я обещал ранее, не будет запущен", — сказал американский лидер, выступая в Белом доме с заявлением, посвящённым ситуации вокруг Украины.

Байден добавил, что "страны Запада едины в решимости дать ответ России на её шаги в отношении Украины".