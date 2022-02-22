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Опубликовано 22 февраля 2022, 20:49

Байден: США и ФРГ работают над тем, чтобы "Северный поток – 2" не был запущен

Ранее власти Германии приняли решение заморозить проект газопровода в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик.

Власти США работают с руководством Германии над тем, чтобы после признания Москвой Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) газопровод "Северный поток – 2" не был запущен. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден.

"Из-за действий России мы работаем с Германией над тем, чтобы гарантировать, что газопровод "Северный поток – 2", как я обещал ранее, не будет запущен", — сказал американский лидер, выступая в Белом доме с заявлением, посвящённым ситуации вокруг Украины.

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Байден добавил, что "страны Запада едины в решимости дать ответ России на её шаги в отношении Украины".

"Мы едины в нашей поддержке Украины. Мы едины в нашей оппозиции российской агрессии. И мы едины в нашей решимости защищать альянс НАТО", — сказал президент США.

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Лайф рассказывал, что после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. Позже глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний".

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Обложка © ТАСС / DPA / Stefan Sauer

Иван Косицын
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