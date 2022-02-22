Захарова: Борреля волнуют шопинг и вечеринки, а не убитые в Донбассе дети

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что глава европейской дипломатии ни разу не поддержал родителей погибших в Донбассе детей и не призывал Киев обуздать националистов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о санкциях против депутатов Госдумы.

Напомним, ранее Боррель анонсировал санкции против 351 депутата Госдумы, которые голосовали за признание ДНР и ЛНР, а также 27 физлиц и юрлиц. По его словам, ограничения не позволят депутатам "ездить на шопинг в Милан, гулять на вечеринках в Сен-Тропе и покупать бриллианты в Антверпене".

"Господин Боррель, за время войны в Донбассе погибло (по оценкам ОБСЕ) более 13 тысяч человек. От вашего имени ни разу не было ни одного твита или поста с поддержкой родителей убитых детей, с требованием обеспечить несовершеннолетним Донецка и Луганска безопасное существование, с призывом к киевскому режиму обуздать националистов. Теперь мы поняли почему: шопинг и вечеринки — то, что волнует по-настоящему", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Сегодня документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.