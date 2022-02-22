Захарова: Борреля волнуют шопинг и вечеринки, а не убитые в Донбассе дети
Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что глава европейской дипломатии ни разу не поддержал родителей погибших в Донбассе детей и не призывал Киев обуздать националистов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о санкциях против депутатов Госдумы.
Напомним, ранее Боррель анонсировал санкции против 351 депутата Госдумы, которые голосовали за признание ДНР и ЛНР, а также 27 физлиц и юрлиц. По его словам, ограничения не позволят депутатам "ездить на шопинг в Милан, гулять на вечеринках в Сен-Тропе и покупать бриллианты в Антверпене".
"Господин Боррель, за время войны в Донбассе погибло (по оценкам ОБСЕ) более 13 тысяч человек. От вашего имени ни разу не было ни одного твита или поста с поддержкой родителей убитых детей, с требованием обеспечить несовершеннолетним Донецка и Луганска безопасное существование, с призывом к киевскому режиму обуздать националистов. Теперь мы поняли почему: шопинг и вечеринки — то, что волнует по-настоящему", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Сегодня документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.
Решение признать республики Донбасса было непростым, но единственно возможным шагом, подчеркнули в МИД РФ. В дипведомстве отметили, что признание ДНР и ЛНР продиктовано прежде всего гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население республики, включая сотни тысяч россиян, от реальной угрозы их жизни, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить "проблему Донбасса".