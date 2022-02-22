Боррель: ЕС не позволит депутатам ГД "ездить на шопинг в Милан и вечеринки в Сен-Тропе"
Ранее Евросоюз согласовал санкции против 351 депутата Госдумы, которые проголосовали за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель заявил, что новые санкции Евросоюза не позволят 351 депутату Госдумы "ездить на шопинг в Милан, гулять на вечеринках в Сен-Тропе и покупать бриллианты в Антверпене".
"Санкционный пакет ЕС нанесёт удар по 351 депутату Госдумы, которые проголосовали за признание так называемых ЛНР и ДНР. В чёрный список включены 27 частных лиц и организаций, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Не будет им больше шопинга в Милане, вечеринок в Сан-Тропе, бриллиантов в Антверпене", — заявил Боррель в "Твиттере".
Ранее Боррель анонсировал санкции против 351 депутата Госдумы, которые голосовали за признание ДНР и ЛНР, а также 27 физлиц и юрлиц.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства подписал указ о признании республик Донбасса. В ответ Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Кроме того, послы ЕС согласовали персональные санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР, а Великобритания уже ввела рестрикции против пяти российских банков и трёх высокопоставленных физических лиц.
Решение признать республики Донбасса было непростым, но единственно возможным шагом, подчеркнули в МИД РФ. В дипведомстве отметили, что признание ДНР и ЛНР продиктовано прежде всего гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население республики включая сотни тысяч россиян, от реальной угрозы их жизни, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить "проблему Донбасса".
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