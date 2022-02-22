Боррель: ЕС не позволит депутатам ГД "ездить на шопинг в Милан и вечеринки в Сен-Тропе"

Ранее Евросоюз согласовал санкции против 351 депутата Госдумы, которые проголосовали за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель заявил, что новые санкции Евросоюза не позволят 351 депутату Госдумы "ездить на шопинг в Милан, гулять на вечеринках в Сен-Тропе и покупать бриллианты в Антверпене".

"Санкционный пакет ЕС нанесёт удар по 351 депутату Госдумы, которые проголосовали за признание так называемых ЛНР и ДНР. В чёрный список включены 27 частных лиц и организаций, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Не будет им больше шопинга в Милане, вечеринок в Сан-Тропе, бриллиантов в Антверпене", — заявил Боррель в "Твиттере".

Ранее Боррель анонсировал санкции против 351 депутата Госдумы, которые голосовали за признание ДНР и ЛНР, а также 27 физлиц и юрлиц.