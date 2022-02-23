Блинкен отказался от встречи с Лавровым в Женеве 24 февраля из-за "отсутствия смысла"
Также дипломат отметил, что Вашингтон готов к дальнейшему дипломатическому взаимодействию с Москвой, но "она должна продемонстрировать серьёзный настрой".
Госсекретарь США заявил об отказе от встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Переговоры глав внешнеполитических ведомств Соединённых Штатов и России должны были пройти 24 февраля в Женеве.
"<...> В данное время не имеет смысла проводить эту встречу. Я проконсультировался с союзниками и партнёрами. Все согласились [с этим]. И сегодня я направил письмо министру иностранных дел [России] Сергею Лаврову, информируя его об этом", — сказал Блинкен во время пресс-конференции.
Госсекретарь Соединённых Штатов добавил, что Вашингтон готов к дальнейшему дипломатическому взаимодействию с Москвой, но она "должна продемонстрировать серьёзный настрой".
Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.
Решение признать республики Донбасса было непростым, но единственно возможным шагом, подчеркнули в МИД РФ. В дипведомстве отметили, что признание ДНР и ЛНР продиктовано прежде всего гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население республики, включая сотни тысяч россиян, от реальной угрозы их жизни, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить "проблему Донбасса".
Энтони Блинкен и Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ