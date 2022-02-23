Блинкен отказался от встречи с Лавровым в Женеве 24 февраля из-за "отсутствия смысла"

Госсекретарь США заявил об отказе от встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Переговоры глав внешнеполитических ведомств Соединённых Штатов и России должны были пройти 24 февраля в Женеве.

"<...> В данное время не имеет смысла проводить эту встречу. Я проконсультировался с союзниками и партнёрами. Все согласились [с этим]. И сегодня я направил письмо министру иностранных дел [России] Сергею Лаврову, информируя его об этом", — сказал Блинкен во время пресс-конференции.

Госсекретарь Соединённых Штатов добавил, что Вашингтон готов к дальнейшему дипломатическому взаимодействию с Москвой, но она "должна продемонстрировать серьёзный настрой".

Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.