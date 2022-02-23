Шольц отказался давать прогноз по запуску "Северного потока – 2"

Немецкий политик отметил, что в текущей ситуации невозможно остановить этот проект, хотя он будет завершён в печальной атмосфере.

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал возможность запуска российского газопровода "Северный поток – 2". В эфире телеканала ARD его спросили, что должна сделать РФ, чтобы трубопровод начал работу.

"Прежде всего, мы далеки от этого. То, что сейчас будет происходить, — будет проведена новая оценка безопасности для газоснабжения в свете всего, что случилось", — ответил Шольц.

Телеведущая отметила, что ответ Шольца можно трактовать как то, что трубопровод "точно не будет запущен".