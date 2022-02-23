ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 февраля 2022, 22:10

Шольц отказался давать прогноз по запуску "Северного потока – 2"

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото © ТАСС / dpa

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото © ТАСС / dpa

Немецкий политик отметил, что в текущей ситуации невозможно остановить этот проект, хотя он будет завершён в печальной атмосфере.

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал возможность запуска российского газопровода "Северный поток – 2". В эфире телеканала ARD его спросили, что должна сделать РФ, чтобы трубопровод начал работу.

"Прежде всего, мы далеки от этого. То, что сейчас будет происходить, — будет проведена новая оценка безопасности для газоснабжения в свете всего, что случилось", — ответил Шольц.

Байден: США и ФРГ работают над тем, чтобы "Северный поток – 2" не был запущен
Байден: США и ФРГ работают над тем, чтобы "Северный поток – 2" не был запущен

Телеведущая отметила, что ответ Шольца можно трактовать как то, что трубопровод "точно не будет запущен".

"Никто не может сейчас сделать прогноз", — заявил канцлер в ответ.

Боррель приветствует решение Германии по заморозке "Северного потока – 2"
Боррель приветствует решение Германии по заморозке "Северного потока – 2"

Лайф рассказывал, что после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. Позже глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний".

BannerImage
Юлия Коновалова
  • Новости
  • Подрыв газопроводов «Северный поток»
  • Олаф Шольц
  • Германия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar