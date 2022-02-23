Шольц отказался давать прогноз по запуску "Северного потока – 2"
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото © ТАСС / dpa
Немецкий политик отметил, что в текущей ситуации невозможно остановить этот проект, хотя он будет завершён в печальной атмосфере.
Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал возможность запуска российского газопровода "Северный поток – 2". В эфире телеканала ARD его спросили, что должна сделать РФ, чтобы трубопровод начал работу.
"Прежде всего, мы далеки от этого. То, что сейчас будет происходить, — будет проведена новая оценка безопасности для газоснабжения в свете всего, что случилось", — ответил Шольц.
Телеведущая отметила, что ответ Шольца можно трактовать как то, что трубопровод "точно не будет запущен".
"Никто не может сейчас сделать прогноз", — заявил канцлер в ответ.
Лайф рассказывал, что после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. Позже глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний".