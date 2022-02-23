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22 февраля, 22:10

Шольц отказался давать прогноз по запуску "Северного потока — 2"

Немецкий политик отметил, что в текущей ситуации невозможно остановить этот проект, хотя будет завершён в печальной атмосфере.

<p>Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото © ТАСС / dpa</p>

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото © ТАСС / dpa

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал возможность запуска российского газопровода "Северный поток-2". В эфире телеканала ARD его спросили, что должна сделать РФ, чтобы трубопровод начал работу.

"Прежде всего, мы далеки от этого. То, что сейчас будет происходить, — будет проведена новая оценка безопасности для газоснабжения в свете всего, что случилось", — ответил Шольц.

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Телеведущая отметила, что ответ Шольца можно трактовать, как то, что трубопровод "точно не будет запущен".

"Никто не может сейчас сделать прогноз", — заявил канцлер в ответ.

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Лайф рассказывал, что после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. Позже глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний".

Юлия Коновалова

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