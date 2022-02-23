Путин назвал обеспечение обороноспособности России важнейшей государственной задачей
Вооружённые силы служат надёжной гарантией национальной безопасности, мирной и спокойной жизни граждан, стабильного, поступательного развития РФ, подчеркнул президент.
Владимир Путин. Фото © ТАСС / Сергей Гунеев / POOL
Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днём защитника Отечества заявил, что обеспечение обороноспособности России остаётся важнейшей государственной задачей. Вооружённые силы РФ служат надёжной гарантией национальной безопасности, мирной и спокойной жизни граждан, подчеркнул глава государства.
"Сегодня обеспечение обороноспособности нашей страны остаётся важнейшей государственной задачей. А Вооружённые силы служат надёжной гарантией национальной безопасности, мирной и спокойной жизни наших граждан, стабильного, поступательного развития России", — отметил Путин.