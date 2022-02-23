Путин назвал обеспечение обороноспособности России важнейшей государственной задачей

Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днём защитника Отечества заявил, что обеспечение обороноспособности России остаётся важнейшей государственной задачей. Вооружённые силы РФ служат надёжной гарантией национальной безопасности, мирной и спокойной жизни граждан, подчеркнул глава государства.