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22 февраля, 21:54

Путин назвал обеспечение обороноспособности России важнейшей государственной задачей

Вооружённые силы служат надёжной гарантией национальной безопасности, мирной и спокойной жизни граждан, стабильного, поступательного развития РФ, подчеркнул президент.

<p>Владимир Путин. Фото © ТАСС / Сергей Гунеев / POOL</p>

Владимир Путин. Фото © ТАСС / Сергей Гунеев / POOL

Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днём защитника Отечества заявил, что обеспечение обороноспособности России остаётся важнейшей государственной задачей. Вооружённые силы РФ служат надёжной гарантией национальной безопасности, мирной и спокойной жизни граждан, подчеркнул глава государства.

"Сегодня обеспечение обороноспособности нашей страны остаётся важнейшей государственной задачей. А Вооружённые силы служат надёжной гарантией национальной безопасности, мирной и спокойной жизни наших граждан, стабильного, поступательного развития России", — отметил Путин.

Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества

Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества

Ранее Путин призвал не беспокоиться за Российскую армию, подчеркнув, что с ней всё в порядке.

Никита Никонов

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