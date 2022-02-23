В Верховной раде зарегистрирован проект о закрытии границы Украины с Россией и Белоруссией
Автором этой идеи является депутат от националистической партии "Свобода" Оксана Савчук. Также она предложила объявить военное положение на территории Донецкой и Луганской областей.
В Верховной раде зарегистрирован проект постановления о закрытии границы Украины с Россией и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте парламента.
"Обратиться к президенту Украины с предложениями: внести в Верховную раду Украины представление об объявлении военного состояния на территории Донецкой и Луганской областей; принять меры реагирования по прекращению транспортного сообщения с Российской Федерацией и закрытии государственной границы с Республикой Беларусь и Российской Федерацией", — говорится в документе.
Автором этой идеи является депутат от националистической партии "Свобода" Оксана Савчук. В пояснительной записке отмечается, что такое это предложение обусловлено якобы "созданием Россией оккупационных администраций на территории Донецкой и Луганской областей и нарушением принципов международного права и международных обязательств".
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Решение было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса.
Решение признать республики Донбасса было непростым, но единственно возможным шагом, подчеркнули в МИД РФ. В дипведомстве отметили, что признание ДНР и ЛНР продиктовано прежде всего гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население республики, включая сотни тысяч россиян, от реальной угрозы их жизни, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить "проблему Донбасса".
Обложка ТАСС / Zuma