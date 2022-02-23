В Верховной раде зарегистрирован проект о закрытии границы Украины с Россией и Белоруссией

Автором этой идеи является депутат от националистической партии "Свобода" Оксана Савчук. Также она предложила объявить военное положение на территории Донецкой и Луганской областей.

В Верховной раде зарегистрирован проект постановления о закрытии границы Украины с Россией и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте парламента.

"Обратиться к президенту Украины с предложениями: внести в Верховную раду Украины представление об объявлении военного состояния на территории Донецкой и Луганской областей; принять меры реагирования по прекращению транспортного сообщения с Российской Федерацией и закрытии государственной границы с Республикой Беларусь и Российской Федерацией", — говорится в документе.

Автором этой идеи является депутат от националистической партии "Свобода" Оксана Савчук. В пояснительной записке отмечается, что такое это предложение обусловлено якобы "созданием Россией оккупационных администраций на территории Донецкой и Луганской областей и нарушением принципов международного права и международных обязательств".