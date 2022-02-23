Байден признал, что санкции против России ударят и по экономике США
При этом он заявил, что Вашингтон будет пытаться сделать так, чтобы ущерб от американских рестрикций затрагивал экономику РФ, а не сами Соединённые Штаты.
Президент США Джо Байден признал, что санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР затронут и американскую экономику. Об этом он рассказал, выступая в Белом доме с заявлением, посвящённым ситуации вокруг Украины.
"Как я и сказал на прошлой неделе, защита свободы будет иметь цену также и для нас. Мы должны быть честны. Однако по мере того, как мы будем это делать, я намерен принять серьёзные действия, чтобы ущерб от наших санкций затрагивал российскую экономику, а не нас", — сказал американский лидер.
Байден добавил, что Вашингтон будет отслеживать ситуацию на рынках энергоносителей после введения ограничений против Москвы и использовать все возможности для защиты американского бизнеса и потребителей от роста цен.
Ранее американский президент объявил о введении санкций против России. По его словам, рестрикции будут введены против российских элит и банков, а также коснутся суверенного долга РФ.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства подписал указ о признании республик Донбасса. В ответ Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Кроме того, послы ЕС согласовали персональные санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР, а Великобритания уже ввела рестрикции против пяти российских банков и трёх высокопоставленных физических лиц.
Решение признать республики Донбасса было непростым, но единственно возможным шагом, подчеркнули в МИД РФ. В дипведомстве отметили, что признание ДНР и ЛНР продиктовано прежде всего гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население республики, включая сотни тысяч россиян, от реальной угрозы их жизни, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить "проблему Донбасса".
Обложка © Pixabay