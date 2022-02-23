Байден признал, что санкции против России ударят и по экономике США

При этом он заявил, что Вашингтон будет пытаться сделать так, чтобы ущерб от американских рестрикций затрагивал экономику РФ, а не сами Соединённые Штаты.

Президент США Джо Байден признал, что санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР затронут и американскую экономику. Об этом он рассказал, выступая в Белом доме с заявлением, посвящённым ситуации вокруг Украины.

"Как я и сказал на прошлой неделе, защита свободы будет иметь цену также и для нас. Мы должны быть честны. Однако по мере того, как мы будем это делать, я намерен принять серьёзные действия, чтобы ущерб от наших санкций затрагивал российскую экономику, а не нас", — сказал американский лидер.

Байден добавил, что Вашингтон будет отслеживать ситуацию на рынках энергоносителей после введения ограничений против Москвы и использовать все возможности для защиты американского бизнеса и потребителей от роста цен.

Ранее американский президент объявил о введении санкций против России. По его словам, рестрикции будут введены против российских элит и банков, а также коснутся суверенного долга РФ.