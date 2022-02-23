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22 февраля, 21:00

Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества

Глава государства в канун 23 Февраля выразил слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны. Президент отметил, что в РФ всегда будут помнить доблестное поколение победителей.

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества. В своём обращении глава государства отметил, что этот праздник по праву отмечается всенародно — по всей стране.

"В нём воплощены чувства уважения граждан к своим доблестным защитникам, гордость за всех, кто служил и служит в армии и на флоте. Признание их героических заслуг перед Родиной в отстаивании её национальных интересов, суверенитета и независимости", — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что "в основе ратной истории нашей тысячелетней страны, её славы и побед всегда были патриотизм и единство народа, подвиг её сынов и дочерей, преданных Отечеству". В канун 23 Февраля президент выразил слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны.

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"Мы всегда будем помнить, что именно вы, доблестное поколение победителей, сокрушили нацизм. Спасли от этой варварской беспощадной смертоносной силы всю страну и весь мир. Ваш подвиг — это вершина в истории человечества, великий пример для всех, кто сегодня служит в армии и на флоте, на суше, в воздухе, на море бережёт Россию от внешних угроз", — отметил Путин.

По словам главы государства, обеспечение обороноспособности РФ остаётся важнейшей государственной задачей, а Вооружённые силы служат надёжной гарантией национальной безопасности, мирной и спокойной жизни россиян, стабильного поступательного развития страны. Путин заметил, что интересы России, безопасность граждан для руководства страны безусловны. Поэтому РФ и дальше будет совершенствовать армию и флот, добиваться, чтобы повышалась их эффективность, чтобы они были оснащены по последнему слову техники, заверил президент.

"На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире! Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, развивать расширение, применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта. Такие комплексы — это действительно оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал наших вооружённых сил", — уточнил Путин.

Ранее Путин призвал не беспокоиться за Российскую армию, подчеркнув, что с ней всё в порядке.

Обложка © LIFE

Александр Юнашев

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