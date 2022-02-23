Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества. В своём обращении глава государства отметил, что этот праздник по праву отмечается всенародно — по всей стране.

"В нём воплощены чувства уважения граждан к своим доблестным защитникам, гордость за всех, кто служил и служит в армии и на флоте. Признание их героических заслуг перед Родиной в отстаивании её национальных интересов, суверенитета и независимости", — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что "в основе ратной истории нашей тысячелетней страны, её славы и побед всегда были патриотизм и единство народа, подвиг её сынов и дочерей, преданных Отечеству". В канун 23 Февраля президент выразил слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны.

"Мы всегда будем помнить, что именно вы, доблестное поколение победителей, сокрушили нацизм. Спасли от этой варварской беспощадной смертоносной силы всю страну и весь мир. Ваш подвиг — это вершина в истории человечества, великий пример для всех, кто сегодня служит в армии и на флоте, на суше, в воздухе, на море бережёт Россию от внешних угроз", — отметил Путин.

По словам главы государства, обеспечение обороноспособности РФ остаётся важнейшей государственной задачей, а Вооружённые силы служат надёжной гарантией национальной безопасности, мирной и спокойной жизни россиян, стабильного поступательного развития страны. Путин заметил, что интересы России, безопасность граждан для руководства страны безусловны. Поэтому РФ и дальше будет совершенствовать армию и флот, добиваться, чтобы повышалась их эффективность, чтобы они были оснащены по последнему слову техники, заверил президент.