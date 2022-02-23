Зеленский объявил призыв резервистов на Украине
Он уточнил, что речь идёт о гражданах, включённых в оперативный резерв. В ближайшее время, отметил Зеленский, пройдут учебные сборы резервистов системы территориальной обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о призыве резервистов для доукомплектования армии страны. При этом он отметил, что во всеобщей мобилизации на сегодняшний день нужды нет.
"На сегодняшний день нет необходимости во всеобщей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования. Мною, как Верховным главнокомандующим ВС Украины, выдан указ о призыве резервистов в особый период", — сказал Зеленский в видеообращении.
Он уточнил, что речь идёт о гражданах, включённых в оперативный резерв. В ближайшее время, добавил Зеленский, пройдут учебные сборы резервистов системы территориальной обороны.
Напомним, что 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Решение было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса.
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