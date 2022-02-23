Зеленский объявил призыв резервистов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о призыве резервистов для доукомплектования армии страны. При этом он отметил, что во всеобщей мобилизации на сегодняшний день нужды нет.

"На сегодняшний день нет необходимости во всеобщей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования. Мною, как Верховным главнокомандующим ВС Украины, выдан указ о призыве резервистов в особый период", — сказал Зеленский в видеообращении.