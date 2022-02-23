Минфин США объявил о санкциях против ВЭБа, Промсвязьбанка и их дочерних компаний

Власти США вводят санкции в отношении ВЭБа, Промсвязьбанка, а также 42 их дочерних компаний. Об этом сообщили в Минфине Соединённых Штатов.

Как уточняется, ограничения вводятся в связи с признанием РФ суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и в ответ на решение Москвы о "развёртывании [российских войск] в этих регионах".

Уточняется, что в чёрные списки США попали 25 дочерних компаний ВЭБа, включая ОАО "Банк БелВЭБ", действующего в Белоруссии, Проминвестбанка (Украина), а также VEB Asia Limited (действует в Гонконге). При этом США разрешили ряд сделок с ВЭБ для обслуживания облигаций, выпущенных до 1 марта 2022 года ЦБ, ФНБ и Минфином РФ. Минфин США установил срок завершения всех сделок с ВЭБ и его дочерними предприятиями до 24 марта 2022 года.

Также под ограничительные меры попали 17 дочерних компаний Промсвязьбанка. В свою очередь, рестрикции США по суверенному долгу РФ касаются вторичного рынка облигаций, выпущенных после 1 марта 2022 года ЦБ, ФНБ, Минфином РФ.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.