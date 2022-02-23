Минфин США объявил о санкциях против ВЭБа, Промсвязьбанка и их дочерних компаний
В свою очередь, рестрикции Вашингтона по суверенному долгу России касаются вторичного рынка облигаций, выпущенных после 1 марта 2022 года ЦБ, ФНБ, Минфином РФ.
Власти США вводят санкции в отношении ВЭБа, Промсвязьбанка, а также 42 их дочерних компаний. Об этом сообщили в Минфине Соединённых Штатов.
Как уточняется, ограничения вводятся в связи с признанием РФ суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и в ответ на решение Москвы о "развёртывании [российских войск] в этих регионах".
Уточняется, что в чёрные списки США попали 25 дочерних компаний ВЭБа, включая ОАО "Банк БелВЭБ", действующего в Белоруссии, Проминвестбанка (Украина), а также VEB Asia Limited (действует в Гонконге). При этом США разрешили ряд сделок с ВЭБ для обслуживания облигаций, выпущенных до 1 марта 2022 года ЦБ, ФНБ и Минфином РФ. Минфин США установил срок завершения всех сделок с ВЭБ и его дочерними предприятиями до 24 марта 2022 года.
Также под ограничительные меры попали 17 дочерних компаний Промсвязьбанка. В свою очередь, рестрикции США по суверенному долгу РФ касаются вторичного рынка облигаций, выпущенных после 1 марта 2022 года ЦБ, ФНБ, Минфином РФ.
Ранее президент США сообщил о введении санкций против РФ. В своём выступлении Байден объявил о вводе рестрикций против суверенного долга России, двух банков РФ, в том числе ВЭБ, а также заявил, что Россия якобы начала "вторжение" на Украину и "отрезала" от Незалежной большой кусок, признав ДНР и ЛНР. Кроме того, Байден заявил об укреплении военного присутствия США в странах Прибалтики и рассказал о взаимодействии с Германией над тем, чтобы газопровод "Северный поток – 2" никогда не заработал.
21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.
Решение признать республики Донбасса было непростым, но единственно возможным шагом, подчеркнули в МИД РФ. В дипведомстве отметили, что признание ДНР и ЛНР продиктовано прежде всего гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население республики, включая сотни тысяч россиян, от реальной угрозы их жизни, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить "проблему Донбасса".
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