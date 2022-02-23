Боррель удалил твит о запрете депутатам Госдумы "ездить в Милан на шопинг"
Жозеп Боррель. Фото © ТАСС / EPA
Причины этого решения главы европейской дипломатии пока не известны. Ранее его раскритиковала представитель МИД РФ Мария Захарова.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель удалил свой твит о санкциях против депутатов Госдумы РФ за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Напомним, ранее Боррель анонсировал рестрикции против 351 депутата Госдумы, которые голосовали за признание ДНР и ЛНР, а также 27 физлиц и юрлиц. Также он заявил в "Твиттере", что ограничения не позволят депутатам "ездить на шопинг в Милан, гулять на вечеринках в Сен-Тропе и покупать бриллианты в Антверпене". Через несколько часов после публикации твит был удалён.
21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.
Решение признать республики Донбасса было непростым, но единственно возможным шагом, подчеркнули в МИД РФ. В дипведомстве отметили, что признание ДНР и ЛНР продиктовано прежде всего гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население республики, включая сотни тысяч россиян, от реальной угрозы их жизни, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить "проблему Донбасса".