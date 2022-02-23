Боррель удалил твит о запрете депутатам Госдумы "ездить в Милан на шопинг"

Причины этого решения главы европейской дипломатии пока не известны. Ранее его раскритиковала представитель МИД РФ Мария Захарова.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель удалил свой твит о санкциях против депутатов Госдумы РФ за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.