Футбольный клуб ЦСКА попал под антироссийские санкции США

Московский футбольный клуб ЦСКА попал под санкции США, введённые после признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Об этом сообщается на официальном сайте Минфина Соединённых Штатов.

В новом санкционном списке оказался ряд компаний, входящих в структуру корпорации ВЭБ, которая является обладателем контрольного пакета акций армейского клуба. Помимо ЦСКА, рестрикции Вашингтона затронут и другие активы ВЭБ: Российский экспортный центр, Сибуглемет, ВЭБ Лизинг, Росэксимбанк.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.