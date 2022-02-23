Футбольный клуб ЦСКА попал под антироссийские санкции США
В новом санкционном списке Вашингтона оказался ряд компаний, входящих в структуру корпорации ВЭБ, которая является обладателем контрольного пакета акций армейского клуба.
Московский футбольный клуб ЦСКА попал под санкции США, введённые после признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Об этом сообщается на официальном сайте Минфина Соединённых Штатов.
В новом санкционном списке оказался ряд компаний, входящих в структуру корпорации ВЭБ, которая является обладателем контрольного пакета акций армейского клуба. Помимо ЦСКА, рестрикции Вашингтона затронут и другие активы ВЭБ: Российский экспортный центр, Сибуглемет, ВЭБ Лизинг, Росэксимбанк.
Ранее президент США сообщил о введении санкций против РФ. В своём выступлении Байден объявил о вводе рестрикций против суверенного долга России, двух банков РФ, в том числе ВЭБ, а также заявил, что Россия якобы начала "вторжение" на Украину и "отрезала" от Незалежной большой кусок, признав ДНР и ЛНР. Кроме того, Байден заявил об укреплении военного присутствия США в странах Прибалтики и рассказал о взаимодействии с Германией над тем, чтобы газопровод "Северный поток – 2" никогда не заработал.
21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.
Решение признать республики Донбасса было непростым, но единственно возможным шагом, подчеркнули в МИД РФ. В дипведомстве отметили, что признание ДНР и ЛНР продиктовано прежде всего гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население республики, включая сотни тысяч россиян, от реальной угрозы их жизни, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить "проблему Донбасса".
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