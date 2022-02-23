Представительство ЛНР в СЦКК сообщило о гибели двух мирных жителей при обстреле ВС Украины
По данным Луганской Народной Республики, украинские силовики использовали ПТРК. Снаряд попал в автомобиль с гражданами.
Два мирных жителя ЛНР погибли при обстреле украинских силовиков. Об этом сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В 23:35 вооружённые формирования Украины нарушили режим прекращения огня на направлении населённый пункт Золотое-4 — населённый пункт Березовское", — говорится в заявлении представительства.
По данным ЛНР, ВС Украины использовали ПТРК (противотанковый ракетный комплекс). В результате попадания снаряда в легковой автомобиль погибли двое мирных жителей.
Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. На фоне этой ситуации состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса.
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