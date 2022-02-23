ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 февраля 2022, 21:57

Представительство ЛНР в СЦКК сообщило о гибели двух мирных жителей при обстреле ВС Украины

По данным Луганской Народной Республики, украинские силовики использовали ПТРК. Снаряд попал в автомобиль с гражданами.

Два мирных жителя ЛНР погибли при обстреле украинских силовиков. Об этом сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В 23:35 вооружённые формирования Украины нарушили режим прекращения огня на направлении населённый пункт Золотое-4 — населённый пункт Березовское", — говорится в заявлении представительства.

В ЛНР сообщили о гибели военнослужащего в результате обстрела ВСУ
В ЛНР сообщили о гибели военнослужащего в результате обстрела ВСУ

По данным ЛНР, ВС Украины использовали ПТРК (противотанковый ракетный комплекс). В результате попадания снаряда в легковой автомобиль погибли двое мирных жителей.

Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. На фоне этой ситуации состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса.

ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку, впервые с 2018 года применив РСЗО "Град"
ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку, впервые с 2018 года применив РСЗО "Град"
BannerImage

Обложка © ТАСС / Zuma

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar