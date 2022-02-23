Представительство ЛНР в СЦКК сообщило о гибели двух мирных жителей при обстреле ВС Украины

По данным Луганской Народной Республики, украинские силовики использовали ПТРК. Снаряд попал в автомобиль с гражданами.

Два мирных жителя ЛНР погибли при обстреле украинских силовиков. Об этом сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В 23:35 вооружённые формирования Украины нарушили режим прекращения огня на направлении населённый пункт Золотое-4 — населённый пункт Березовское", — говорится в заявлении представительства.