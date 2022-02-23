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22 февраля, 22:19

Зеленский объявил на Украине налоговые каникулы

По его словам, целью этой программы является достижение экономической независимости, главным образом в энергетике.

<p>Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / AP</p>

Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о запуске программы "экономического патриотизма", которая стимулирует бизнес и сокращает налоговую нагрузку.

"Мы запускаем программу экономического патриотизма: это дополнительные стимулы для локализации нашего производства, целевые программы поддержки отдельных отраслей, уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и проверок, это стимулы для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему, снижение НДС на бензин и дизель, что снизит цены на заправках", — пояснил украинский лидер в видеообращении.

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Зеленский добавил, что целью этой программы является достижение экономической независимости, главным образом в энергетике. Украинский президент отметил, что планирует в среду провести встречу с представителями большого бизнеса. По его словам, они должны остаться в Украине, чтобы защищать экономику страны, финансы и создать рабочие места.

Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов обвинил Запад в "экономической диверсии" против Киева.

Юлия Коновалова

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