В Донецке у телецентра прогремел взрыв
По словам журналистов, грохот был отчётливо слышен в центральном Ворошиловском районе столицы Донецкой Народной Республики и прилегающем к нему с севера прифронтовом Киевском районе.
Сильный взрыв прогремел в ночь на среду в Донецке. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что грохот был отчётливо слышен в Ворошиловском районе столицы Донецкой Народной Республики и прилегающем к нему с севера прифронтовом Киевском районе.
РИА "Новости" также сообщает о взрыве. По данным агентства, он произошёл около часа ночи в районе телецентра. При этом журналисты отмечают, что нет видимого возгорания, столбов дыма или других признаков пожара.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании ДНР и ЛНР.
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