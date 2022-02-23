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22 февраля, 22:26

В Донецке прогремел мощный взрыв

По словам журналистов, грохот был отчётливо слышен в центральном Ворошиловском районе столицы Донецкой Народной Республики и прилегающем к нему с севера прифронтовом Киевском районе.

Сильный взрыв прогремел в ночь на среду в Донецке. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что грохот был отчетливо слышен в Ворошиловском районе столицы Донецкой Народной Республики и прилегающем к нему с севера прифронтовом Киевском районе.

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РИА "Новости" также сообщает о взрыве. По данным агентства, он произошёл около часа ночи в районе телецентра. При этом журналисты отмечают, что нет видимого возгорания, столбов дыма или других признаков пожара.

Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило о гибели двух мирных жителей при обстреле ВС Украины.

Обложка (архив) © ТАСС / AP

Юлия Коновалова

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