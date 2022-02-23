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Опубликовано 22 февраля 2022, 22:26

В Донецке у телецентра прогремел взрыв

По словам журналистов, грохот был отчётливо слышен в центральном Ворошиловском районе столицы Донецкой Народной Республики и прилегающем к нему с севера прифронтовом Киевском районе.

Сильный взрыв прогремел в ночь на среду в Донецке. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что грохот был отчётливо слышен в Ворошиловском районе столицы Донецкой Народной Республики и прилегающем к нему с севера прифронтовом Киевском районе.

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РИА "Новости" также сообщает о взрыве. По данным агентства, он произошёл около часа ночи в районе телецентра. При этом журналисты отмечают, что нет видимого возгорания, столбов дыма или других признаков пожара.

Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило о гибели двух мирных жителей при обстреле ВС Украины.

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Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании ДНР и ЛНР.

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Обложка (архив) © ТАСС / AP

Юлия Коновалова
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