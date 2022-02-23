По словам журналистов, грохот был отчётливо слышен в центральном Ворошиловском районе столицы Донецкой Народной Республики и прилегающем к нему с севера прифронтовом Киевском районе.

Сильный взрыв прогремел в ночь на среду в Донецке. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что грохот был отчётливо слышен в Ворошиловском районе столицы Донецкой Народной Республики и прилегающем к нему с севера прифронтовом Киевском районе.

РИА "Новости" также сообщает о взрыве. По данным агентства, он произошёл около часа ночи в районе телецентра. При этом журналисты отмечают, что нет видимого возгорания, столбов дыма или других признаков пожара.