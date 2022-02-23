Псаки ответила на вопрос, войдёт ли отключение России от SWIFT в новый пакет санкций

Власти США не намерены вводить сразу все возможные санкции против России, поскольку надеются на "эффект сдерживания". Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы всегда намеревались делать так, чтобы у нас был целый спектр санкционных шагов, которые мы могли бы добавлять друг к другу, чтобы мы могли осуществить эскалацию в случае, если его [президента РФ Владимира Путина] действия продолжат быть эскалационными", — сказала она на брифинге.

Как уточнила представитель американской администрации, если Вашингтон введёт все рестрикции сейчас, "то в чём тогда будет заключаться эффект сдерживания <...>, который будет препятствовать тому, чтобы РФ предпринимала дальнейшие действия".

При этом Псаки заметила, что возможность отключения России от системы межбанковских платежей SWIFT рассматривается властями США, однако Вашингтон пока не может сказать будет ли подобная мера в следующем пакете санкций против Москвы.

"[Отключение от] SWIFT не входит в первичный пакет санкций, однако этот вариант остаётся", — поведала Псаки. На вопрос журналиста о том, будет ли данная мера включена в следующий список рестрикций, представитель Белого дома ответила, что "не может такое предсказать".

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.