Депутат бундестага Эрнст назвал лицемерием остановку сертификации "Северного потока — 2"

Глава комитета бундестага ФРГ по климату и энергетике Клаус Эрнст раскритиковал решение Берлина о приостановке сертификации "Северного потока — 2" на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Депутат немецкого бундестага назвал заявление правительства Германии "проблематичным", поскольку такая мера в отношении газопровода затрагивает и Европу. Он отметил, что ситуация с "Северным потоком — 2" ещё может измениться.

"Окончательно он не остановлен. Это говорит о приостановке сертификации, а без сертификации газопровод не может быть запущен", — сказал Эрнст в беседе с РБК.

Парламентарий считает, что запуск газопровода позитивно сказался бы на более чем десяти странах. В обратном случае, как он утверждает, в Германии заметно вырастут цены на голубое топливо.

"Я считаю это лицемерием (решение канцлера ФРГ Олафа Шольца. — Прим. Лайфа), потому что в последнее время США увеличили импорт нефти из России. Я не слышал, чтобы их как-то ограничивали", — подчеркнул Эрнст.

По его словам, Берлину придётся покупать более дорогой и менее экологичный СПГ у Вашингтона или же российский газ, однако по завышенным ценам из-за транзита через Украину. Кроме того, Эрнст заявил, что Москва может перекрыть поставки природного газа через Незалежную в случае ухудшения геополитической ситуации.