Депутат бундестага Эрнст назвал лицемерием остановку сертификации "Северного потока — 2"
Парламентарий считает, что запуск трубопровода позитивно сказался бы на более чем десяти странах. В обратном случае, как он утверждает, в Германии заметно вырастут цены на голубое топливо.
Глава комитета бундестага ФРГ по климату и энергетике Клаус Эрнст раскритиковал решение Берлина о приостановке сертификации "Северного потока — 2" на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Депутат немецкого бундестага назвал заявление правительства Германии "проблематичным", поскольку такая мера в отношении газопровода затрагивает и Европу. Он отметил, что ситуация с "Северным потоком — 2" ещё может измениться.
"Окончательно он не остановлен. Это говорит о приостановке сертификации, а без сертификации газопровод не может быть запущен", — сказал Эрнст в беседе с РБК.
Парламентарий считает, что запуск газопровода позитивно сказался бы на более чем десяти странах. В обратном случае, как он утверждает, в Германии заметно вырастут цены на голубое топливо.
"Я считаю это лицемерием (решение канцлера ФРГ Олафа Шольца. — Прим. Лайфа), потому что в последнее время США увеличили импорт нефти из России. Я не слышал, чтобы их как-то ограничивали", — подчеркнул Эрнст.
По его словам, Берлину придётся покупать более дорогой и менее экологичный СПГ у Вашингтона или же российский газ, однако по завышенным ценам из-за транзита через Украину. Кроме того, Эрнст заявил, что Москва может перекрыть поставки природного газа через Незалежную в случае ухудшения геополитической ситуации.
"Это зависит от санкций Запада и возможных контрсанкций России. Эти контрсанкции могут коснуться в том числе поставок газа по другим трубопроводам. Надеюсь, российская сторона этого не сделает", — ответил депутат бундестага на вопрос о возможном прекращении транзита газа через Киев.
Лайф рассказывал, что после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. Позже глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний".
Обложка © ТАСС / DPA / Stefan Sauer