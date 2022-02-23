Мадуро заявил, что Венесуэла поддерживает Путина и Россию после признания ДНР и ЛНР
Николас Мадуро и Владимир Путин. Фото © ТАСС / EPA / SERGEI CHIRIKOV / POOL
Президент южноамериканской республики отметил, что лидер РФ много раз предлагал Киеву диалог, но крайне правые силы, захватившие власть на Украине, не были заинтересованы в переговорах.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что республика поддерживает президента России Владимира Путина на фоне ситуации вокруг Украины.
"Мы наблюдали за событиями в России и на Украине, но не только сейчас, мы наблюдали, как США и НАТО хотят военным путём покончить с Россией, остановить её и покончить с этим мультиполярным миром… Венесуэла всегда будет с Путиным и Россией… Вся поддержка президенту Путину, вся поддержка России", — заявил Мадуро.
По словам венесуэльского лидера, Донецкая и Луганская народные республики появились в результате преследования на Украине русского народа. Они должны были защититься от "фашистских секторов, которые заполучили власть".
"И начался тяжёлый конфликт. И на всех этапах конфликта всегда было дипломатическое предложение о диалоге со стороны Путина, его результатом стали Минские соглашения, — добавил Мадуро.
Президент Венесуэлы отметил, что Путин много раз предлагал Киеву диалог, но крайне правые силы, захватившие власть на Украине, не были заинтересованы в переговорах. Они предпочли присоединиться к планам по военному окружению России.
Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.
Решение признать республики Донбасса было непростым, но единственно возможным шагом, подчеркнули в МИД РФ. В дипведомстве отметили, что признание ДНР и ЛНР продиктовано прежде всего гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население республики, включая сотни тысяч россиян, от реальной угрозы жизни, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить "проблему Донбасса".