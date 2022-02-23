Мадуро заявил, что Венесуэла поддерживает Путина и Россию после признания ДНР и ЛНР

Президент южноамериканской республики отметил, что лидер РФ много раз предлагал Киеву диалог, но крайне правые силы, захватившие власть на Украине, не были заинтересованы в переговорах.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что республика поддерживает президента России Владимира Путина на фоне ситуации вокруг Украины.

"Мы наблюдали за событиями в России и на Украине, но не только сейчас, мы наблюдали, как США и НАТО хотят военным путём покончить с Россией, остановить её и покончить с этим мультиполярным миром… Венесуэла всегда будет с Путиным и Россией… Вся поддержка президенту Путину, вся поддержка России", — заявил Мадуро.

По словам венесуэльского лидера, Донецкая и Луганская народные республики появились в результате преследования на Украине русского народа. Они должны были защититься от "фашистских секторов, которые заполучили власть".

"И начался тяжёлый конфликт. И на всех этапах конфликта всегда было дипломатическое предложение о диалоге со стороны Путина, его результатом стали Минские соглашения, — добавил Мадуро.

Президент Венесуэлы отметил, что Путин много раз предлагал Киеву диалог, но крайне правые силы, захватившие власть на Украине, не были заинтересованы в переговорах. Они предпочли присоединиться к планам по военному окружению России.

Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.