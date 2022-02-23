Промсвязьбанк разъяснил влияние санкций США на операции по картам
В финансовой организации подчеркнули, что работают в штатном режиме и продолжают деятельность по всем направлениям.
Промсвязьбанк назвал ожидаемым решение о внесении банка в американский санкционный список SDN. Эта информация опубликована на сайте финансовой организации.
Как отмечается, банк заранее в рабочем порядке провёл все необходимые мероприятия. Также уточняется, что кредитная организация "работает в штатном режиме и продолжает свою деятельность по всем направлениям".
"Операции по пополнению и снятию средств с карт банка осуществляются в офисах и банкоматах ПСБ с функциями приёма наличных. Карты ПСБ, в том числе иностранных платёжных систем Visa и MasterCard, работают в POS-терминалах и банкоматах на всей территории России", — говорится в сообщении.
В Промсвязьбанке добавили, что все рублёвые операции, в том числе с ценными бумагами, а также депозиты физических и юридических лиц в национальной валюте, операции с картами платёжной системы "Мир" "не подпадают под действия любых санкционных ограничений со стороны иностранных контрагентов и государств".
Ранее президент США Джо Байден объявил о введении санкций против суверенного долга России из-за признания ДНР и ЛНР. Также американские рестрикции затронут ВЭБ, Промсвязьбанк и их дочерние компании.
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