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23 февраля, 00:03

Промсвязьбанк разъяснил влияние санкций США на операции по картам

В финансовой организации подчеркнули, что работают в штатном режиме и продолжают деятельность по всем направлениям.

Промсвязьбанк назвал ожидаемым решение о внесении банка в американский санкционный список SDN. Эта информация опубликована на сайте финансовой организации.

Как отмечается, банк заранее в рабочем порядке провёл все необходимые мероприятия. Также уточняется, что кредитная организация "работает в штатном режиме и продолжает свою деятельность по всем направлениям".

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"Операции по пополнению и снятию средств с карт банка осуществляются в офисах и банкоматах ПСБ с функциями приёма наличных. Карты ПСБ, в том числе иностранных платёжных систем Visa и MasterCard, работают в POS-терминалах и банкоматах на всей территории России", говорится в сообщении.

В Промсвязьбанке добавили, что все рублёвые операции, в том числе с ценными бумагами, а также депозиты физических и юридических лиц в национальной валюте, операции с картами платёжной системы "Мир" "не подпадают под действия любых санкционных ограничений со стороны иностранных контрагентов и государств".

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Ранее президент США Джо Байден объявил о введении санкций против суверенного долга России из-за признания ДНР и ЛНР. Также американские рестрикции затронут ВЭБ, Промсвязьбанк и их дочерние компании.

Обложка © ТАСС / Андрей Гордеев

Юлия Коновалова

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