Промсвязьбанк разъяснил влияние санкций США на операции по картам

Промсвязьбанк назвал ожидаемым решение о внесении банка в американский санкционный список SDN. Эта информация опубликована на сайте финансовой организации.

Как отмечается, банк заранее в рабочем порядке провёл все необходимые мероприятия. Также уточняется, что кредитная организация "работает в штатном режиме и продолжает свою деятельность по всем направлениям".

"Операции по пополнению и снятию средств с карт банка осуществляются в офисах и банкоматах ПСБ с функциями приёма наличных. Карты ПСБ, в том числе иностранных платёжных систем Visa и MasterCard, работают в POS-терминалах и банкоматах на всей территории России", — говорится в сообщении.