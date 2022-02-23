Блинкен заявил о стремлении России "полностью подчинить" Украину

Об этом он сказал по итогам встречи с главой МИД Незалежной Кулебой. Оба дипломата исключили возможности компромиссов в вопросе политики открытых дверей НАТО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия стремится "полностью подчинить" Украину, а не предотвратить расширение НАТО.

"Из того, что мы увидели за последние 24 часа, стало очень ясно, что это никогда не было по поводу Украины и НАТО как таковых. Президент Путин дал понять, что это касается полного подчинения Украины России, восстановления Российской империи, или, что скромнее, сфер влияния, или, что ещё скромнее, полного нейтралитета стран, окружающих Россию", — сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Главы дипведомств США и Незалежной исключили возможности компромиссов в вопросе политики открытых дверей НАТО.

Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.