"Ювентус" на выезде сыграл вничью с "Вильярреалом" в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Итальянский "Ювентус" на выезде сыграл вничью с испанским "Вильярреалом" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Первый гол в игре забил нападающий "Ювентуса" Душан Влахович, это произошло уже на первой минуте. На 66-й минуте игрок "Вильярреала" Даниэль Парехо сравнял счёт. Больше голов зрители не увидели. Ответный матч состоится 16 марта в Турине.

Стоит отметить, что Влахович стал автором самого быстрого гола среди дебютантов Лиги чемпионов (31-я секунда). Также форвард стал первым игроком "Ювентуса", родившимся в XXI веке, который забил в матчах на вылет в Лиге чемпионов. 22-летний серб перешёл в стан туринцев из "Фиорентины" в конце января.

В другой встрече игрового дня футболисты английского "Челси" на своём поле обыграли французский "Лилль". Игра в Лондоне завершилась со счётом 2:0. Голами в составе действующих победителей турнира отметились Кай Хаверц (8-я минута) и Кристиан Пулишич (63). Ответная встреча также состоится 16 марта.