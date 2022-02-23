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22 февраля, 23:31

"Ювентус" на выезде сыграл вничью с "Вильярреалом" в первом матче 1/8 финала ЛЧ

В другой встрече, где сошлись "Челси" и "Лилль", уверенную победу одержали лондонцы. Ответные игры в этих парах намечены на 16 марта.

<p>Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Вильярреалом" и "Ювентусом". Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CaS0VugoUl4/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">juventus</a></p>

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Вильярреалом" и "Ювентусом". Фото © Instagram / juventus

Итальянский "Ювентус" на выезде сыграл вничью с испанским "Вильярреалом" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Первый гол в игре забил нападающий "Ювентуса" Душан Влахович, это произошло уже на первой минуте. На 66-й минуте игрок "Вильярреала" Даниэль Парехо сравнял счёт. Больше голов зрители не увидели. Ответный матч состоится 16 марта в Турине.

Стоит отметить, что Влахович стал автором самого быстрого гола среди дебютантов Лиги чемпионов (31-я секунда). Также форвард стал первым игроком "Ювентуса", родившимся в XXI веке, который забил в матчах на вылет в Лиге чемпионов. 22-летний серб перешёл в стан туринцев из "Фиорентины" в конце января.

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В другой встрече игрового дня футболисты английского "Челси" на своём поле обыграли французский "Лилль". Игра в Лондоне завершилась со счётом 2:0. Голами в составе действующих победителей турнира отметились Кай Хаверц (8-я минута) и Кристиан Пулишич (63). Ответная встреча также состоится 16 марта.

Ранее Лайф писал о том, что питерский "Зенит" на своём поле уступил испанскому "Бетису" со счётом 2:3 в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.

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