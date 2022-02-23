"Ювентус" на выезде сыграл вничью с "Вильярреалом" в первом матче 1/8 финала ЛЧ
В другой встрече, где сошлись "Челси" и "Лилль", уверенную победу одержали лондонцы. Ответные игры в этих парах намечены на 16 марта.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Вильярреалом" и "Ювентусом". Фото © Instagram / juventus
Итальянский "Ювентус" на выезде сыграл вничью с испанским "Вильярреалом" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:1.
Первый гол в игре забил нападающий "Ювентуса" Душан Влахович, это произошло уже на первой минуте. На 66-й минуте игрок "Вильярреала" Даниэль Парехо сравнял счёт. Больше голов зрители не увидели. Ответный матч состоится 16 марта в Турине.
Стоит отметить, что Влахович стал автором самого быстрого гола среди дебютантов Лиги чемпионов (31-я секунда). Также форвард стал первым игроком "Ювентуса", родившимся в XXI веке, который забил в матчах на вылет в Лиге чемпионов. 22-летний серб перешёл в стан туринцев из "Фиорентины" в конце января.
В другой встрече игрового дня футболисты английского "Челси" на своём поле обыграли французский "Лилль". Игра в Лондоне завершилась со счётом 2:0. Голами в составе действующих победителей турнира отметились Кай Хаверц (8-я минута) и Кристиан Пулишич (63). Ответная встреча также состоится 16 марта.
Ранее Лайф писал о том, что питерский "Зенит" на своём поле уступил испанскому "Бетису" со счётом 2:3 в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.