Кулеба заявил, что Украина никогда не признает независимость ДНР и ЛНР

Также глава МИД Незалежной призвал западные государства постоянно вводить санкции против России в связи с признанием суверенитета республик Донбасса.

Украина никогда не признает суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, независимость которых признала Россия. Об этом заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.

"Украина никогда не признает такой абсурд, и это не признаёт мир", — заявил министр на совместной пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

По словам Кулебы, Россия, признав независимость ДНР и ЛНР, якобы взяла на себя ответственность за вооружённый конфликт на Украине. Также министр призвал западные страны постоянно вводить против РФ санкции.

Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.