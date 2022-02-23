Кулеба заявил, что Украина никогда не признает независимость ДНР и ЛНР
Также глава МИД Незалежной призвал западные государства постоянно вводить санкции против России в связи с признанием суверенитета республик Донбасса.
Украина никогда не признает суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, независимость которых признала Россия. Об этом заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.
"Украина никогда не признает такой абсурд, и это не признаёт мир", — заявил министр на совместной пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
По словам Кулебы, Россия, признав независимость ДНР и ЛНР, якобы взяла на себя ответственность за вооружённый конфликт на Украине. Также министр призвал западные страны постоянно вводить против РФ санкции.
Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.
Решение признать республики Донбасса было непростым, но единственно возможным шагом, подчеркнули в МИД РФ. В дипведомстве отметили, что признание ДНР и ЛНР продиктовано прежде всего гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население республики, включая сотни тысяч россиян, от реальной угрозы их жизни, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить "проблему Донбасса".
Обложка © ТАСС / Zuma