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22 февраля, 23:12

"Вынесло стёкла на всех этажах": Раскрыты подробности взрыва у телецентра в Донецке

По словам генерального директора Первого республиканского канала ДНР Сергея Пеляницина, вероятно, сработало самодельное взрывное устройство. Некий человек бросил его через забор.

<p>Последствия взрыва у телецентра в Донецке © Telegram / <a href="https://t.me/chp_donetsk/8994" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"ЧП Донецк"</a></p>

Последствия взрыва у телецентра в Донецке © Telegram / "ЧП Донецк"

На территории телецентра в Донецке, вероятно, сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом рассказал генеральный директор Первого республиканского канала Сергей Пеляницин, который находился в здании в момент инцидента.

"Взрыв произошёл рядом с редакционным корпусом телецентра – это четырёхэтажное здание, которое посовременней. Похоже на СВУ, кто-то бросил через забор, вынесло стекла на всех этажах", — приводит слова Пеляницина Донецкое агентство новостей.

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Ранее сообщалось, что грохот после взрыва был отчётливо слышен в Ворошиловском и Киевском районах Донецка.

Никита Никонов

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