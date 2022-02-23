"Вынесло стёкла на всех этажах": Раскрыты подробности взрыва у телецентра в Донецке
Последствия взрыва у телецентра в Донецке © Telegram / "ЧП Донецк"
По словам генерального директора Первого республиканского канала ДНР Сергея Пеляницина, вероятно, сработало самодельное взрывное устройство. Некий человек бросил его через забор.
На территории телецентра в Донецке, вероятно, сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом рассказал генеральный директор Первого республиканского канала Сергей Пеляницин, который находился в здании в момент инцидента.
"Взрыв произошёл рядом с редакционным корпусом телецентра — это четырёхэтажное здание, которое посовременней. Похоже на СВУ, кто-то бросил через забор, вынесло стёкла на всех этажах", — приводит слова Пеляницина Донецкое агентство новостей.
Ранее сообщалось, что грохот после взрыва был отчётливо слышен в Ворошиловском и Киевском районах Донецка.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании ДНР и ЛНР.