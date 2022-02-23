Трюдо: Канада вводит санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР

По его словам, экономические ограничения вводятся в координации с союзниками и партнёрами. Трюдо также заявил об усилении военного присутствия в Европе.

Власти Канады вводят экономические санкции в отношении России в связи с признанием Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"Мы запрещаем канадцам любую финансовую деятельность с так называемыми независимыми государствами Луганска и Донецка, мы вводим санкции против членов российского парламента, которые голосовали за незаконное решение о признании так называемых республик, мы запрещаем канадцам вести операции с покупкой российского госдолга, введём дополнительные санкции в отношении двух госбанков России и запретим любые финансовые операции с ними", — сказал канадский премьер, уточнив, что это первый пакет рестрикций.

Кроме того, Оттава приняла решение усилить своё военное присутствие в Европе на фоне признания Москвой ДНР и ЛНР.

"Сегодня я даю разрешение на размещение до 460 членов Вооружённых сил Канады <...> в Латвии, дополнительного фрегата и патрульного самолёта береговой авиации [в Европе]", — подчеркнул Трюдо.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.