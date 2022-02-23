Трюдо: Канада вводит санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР
По его словам, экономические ограничения вводятся в координации с союзниками и партнёрами. Трюдо также заявил об усилении военного присутствия в Европе.
Власти Канады вводят экономические санкции в отношении России в связи с признанием Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
"Мы запрещаем канадцам любую финансовую деятельность с так называемыми независимыми государствами Луганска и Донецка, мы вводим санкции против членов российского парламента, которые голосовали за незаконное решение о признании так называемых республик, мы запрещаем канадцам вести операции с покупкой российского госдолга, введём дополнительные санкции в отношении двух госбанков России и запретим любые финансовые операции с ними", — сказал канадский премьер, уточнив, что это первый пакет рестрикций.
Кроме того, Оттава приняла решение усилить своё военное присутствие в Европе на фоне признания Москвой ДНР и ЛНР.
"Сегодня я даю разрешение на размещение до 460 членов Вооружённых сил Канады <...> в Латвии, дополнительного фрегата и патрульного самолёта береговой авиации [в Европе]", — подчеркнул Трюдо.
Ранее президент США Джо Байден объявил о введении санкций против суверенного долга России. Также американские рестрикции затронут ВЭБ, Промсвязьбанк и их дочерние компании.
21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.
Решение признать республики Донбасса было непростым, но единственно возможным шагом, подчеркнули в МИД РФ. В дипведомстве отметили, что признание ДНР и ЛНР продиктовано прежде всего гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население республики, включая сотни тысяч россиян, от реальной угрозы их жизни, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить "проблему Донбасса".
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