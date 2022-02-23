В ДНР назвали терактом взрыв у телецентра в Донецке
И.о. министра информации республики Безсонов допустил, что взрыв является попыткой запугать журналистов.
Власти ДНР назвали терактом взрыв у телецентра в Донбассе. По словам руководства республики, таким образом
"Примерно в 00:50 произошел взрыв. Взрывное устройство, скорее всего, самодельное, без поражающих элементов. Но взрывного устройства было немалое количество, на месте взрыва осталась воронка", — цитирует РИА "Новости" исполняющего обязанности министра информации ДНР Даниила Безсонова.
Он допустил, что взрыв является предупреждением журналистам, что могут быть и последующие террористические акты. По словам Безсонова, пострадавших в результате инцидента нет.
Как писал Лайф, грохот после взрыва был отчётливо слышен в Ворошиловском и Киевском районах Донецка.
Обложка (архив) © ТАСС / Валентин Спринчак