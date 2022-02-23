В ДНР назвали терактом взрыв у телецентра в Донецке
И.о. министра информации республики Безсонов допустил, что взрыв является попыткой запугать журналистов.
Власти ДНР назвали терактом взрыв у телецентра в Донбассе.
"Примерно в 00:50 произошёл взрыв. Взрывное устройство, скорее всего, самодельное, без поражающих элементов. Но взрывного устройства было немалое количество, на месте взрыва осталась воронка", — цитирует РИА "Новости" исполняющего обязанности министра информации ДНР Даниила Безсонова.
Он допустил, что взрыв является предупреждением журналистам, что могут быть и последующие террористические акты. По словам Безсонова, пострадавших в результате инцидента нет.
Как писал Лайф, грохот после взрыва был отчётливо слышен в Ворошиловском и Киевском районах Донецка.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании ДНР и ЛНР.
Обложка (архив) © ТАСС / Валентин Спринчак