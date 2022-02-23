В ДНР назвали терактом взрыв у телецентра в Донецке

И.о. министра информации республики Безсонов допустил, что взрыв является попыткой запугать журналистов.

Власти ДНР назвали терактом взрыв у телецентра в Донбассе.

"Примерно в 00:50 произошёл взрыв. Взрывное устройство, скорее всего, самодельное, без поражающих элементов. Но взрывного устройства было немалое количество, на месте взрыва осталась воронка", — цитирует РИА "Новости" исполняющего обязанности министра информации ДНР Даниила Безсонова.

Он допустил, что взрыв является предупреждением журналистам, что могут быть и последующие террористические акты. По словам Безсонова, пострадавших в результате инцидента нет.