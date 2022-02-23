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22 февраля, 23:51

Генсек ООН Гуттериш отказался считать происходящее в Донбассе геноцидом

По его словам, геноцид — это преступление, которое ясно определено, и заявление о котором должно быть сделано в соответствии с международным правом.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш не согласился с мнением, что происходящее в Донбассе является геноцидом.

"Геноцид - это преступление, которое ясно определено, и заявление о котором должно быть сделано в соответствии с международным правом. Я не думаю, что это [тот] случай", — сказал Гутерриш, отвечая на вопросу журналистов российских информагентств.

В МИД назвали неприемлемыми слова Шольца о смехотворности заявлений о геноциде в Донбассе

В МИД назвали неприемлемыми слова Шольца о смехотворности заявлений о геноциде в Донбассе

Напомним, президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Кремле по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал геноцидом события, происходящие в Донбассе. Лидер РФ отметил, что большинство россиян сочувствуют жителям региона, поддерживают их и надеются, что обстановка там "коренным образом изменится в лучшую для них сторону". Шольц не согласился с Путиным и заявил о ведении "исторической дискуссии" с президентом РФ о том, что такое геноцид. МИД РФ в свою очередь направил ФРГ материалы о захоронениях в Донбассе после заявления канцлера.

Обложка © ТАСС / Zuma

Никита Никонов

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