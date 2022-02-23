По его словам, геноцид — это преступление, которое ясно определено и заявление о котором должно быть сделано в соответствии с международным правом.

"Геноцид — это преступление, которое ясно определено и заявление о котором должно быть сделано в соответствии с международным правом. Я не думаю, что это [тот] случай", — сказал Гутерриш, отвечая на вопросы журналистов российских информагентств.