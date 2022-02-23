Псаки заявила, что встреча с Путиным не значится в планах Байдена

Обсуждавшаяся ранее встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в планах больше не значится. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"На данном этапе это, безусловно, в планах не значится", — сказала она в ответ на вопрос о возможности саммита.

Псаки добавила, что власти США не закрывают двери для дипломатии.

Ранее об отмене назначенной на 24 февраля встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым объявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Переговоры руководителей внешнеполитических ведомств двух стран планировались как подготовительный этап к контакту на высшем уровне.

"Как он [Блинкен] сказал, для него было бы неуместно встречаться в этот момент со своим коллегой господином Лавровым, а эта встреча задумывалась как контакт, за которой могло бы последовать любое взаимодействие с президентом Путиным", — добавила Псаки.

Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.