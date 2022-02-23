Псаки заявила, что встреча с Путиным не значится в планах Байдена
Ранее об отмене назначенных на 24 февраля переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым объявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Обсуждавшаяся ранее встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в планах больше не значится. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"На данном этапе это, безусловно, в планах не значится", — сказала она в ответ на вопрос о возможности саммита.
Псаки добавила, что власти США не закрывают двери для дипломатии.
Ранее об отмене назначенной на 24 февраля встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым объявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Переговоры руководителей внешнеполитических ведомств двух стран планировались как подготовительный этап к контакту на высшем уровне.
"Как он [Блинкен] сказал, для него было бы неуместно встречаться в этот момент со своим коллегой господином Лавровым, а эта встреча задумывалась как контакт, за которой могло бы последовать любое взаимодействие с президентом Путиным", — добавила Псаки.
Ранее Байден объявил о введении санкций против суверенного долга России из-за признания ДНР и ЛНР. Также американские рестрикции затронут ВЭБ, Промсвязьбанк и их дочерние компании.
Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.
Решение признать республики Донбасса было непростым, но единственно возможным шагом, подчеркнули в МИД РФ. В дипведомстве отметили, что признание ДНР и ЛНР продиктовано прежде всего гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население республики, включая сотни тысяч россиян, от реальной угрозы их жизни, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить "проблему Донбасса".