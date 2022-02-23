"Своих не бросаем": В Москве состоялся ночной автопробег в поддержку ДНР и ЛНР

По столице России проехало около 200 машин, украшенных флагами РФ и народных республик. Участники мероприятия отметили, что теперь в Донбассе наконец-то воцарится мир.

В Москве прошёл ночной автопробег в поддержку ДНР и ЛНР. Видео © SHOT

В Москве состоялся ночной автопробег в поддержку Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Акция получила название "Своих не бросаем". Видео с автопробега публикует телеграм-канал SHOT.

По столице России проехало около 200 машин, украшенных флагами РФ, ДНР и ЛНР. Мероприятие взяло старт у смотровой площадки возле Воробьёвых гор и закончилось у Крымского моста.

"Сегодня мы находимся в Москве, в сердце русского мира, где, собственно, проходит наше мероприятие. Именно здесь граждане нашей страны, москвичи решили выразить поддержку решению нашего президента о признании Луганской и Донецкой народных республик. Наконец-то спустя восемь лет в Донбассе прекратится война, потому что Россия выступит гарантом безопасности. Вчера президент сказал, что рассчитывает на поддержку патриотических сил, и вот эти люди откликнулись на этот призыв, вышли сегодня показать, что патриотические силы поддерживают это решение", — заявил участник автопробега, руководитель движения "Волонтёрская рота боевого братства" Станислав Кузьменко.

Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.