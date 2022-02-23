"Своих не бросаем": В Москве состоялся ночной автопробег в поддержку ДНР и ЛНР
По столице России проехало около 200 машин, украшенных флагами РФ и народных республик. Участники мероприятия отметили, что теперь в Донбассе наконец-то воцарится мир.
В Москве прошёл ночной автопробег в поддержку ДНР и ЛНР. Видео © SHOT
В Москве состоялся ночной автопробег в поддержку Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Акция получила название "Своих не бросаем". Видео с автопробега публикует телеграм-канал SHOT.
По столице России проехало около 200 машин, украшенных флагами РФ, ДНР и ЛНР. Мероприятие взяло старт у смотровой площадки возле Воробьёвых гор и закончилось у Крымского моста.
"Сегодня мы находимся в Москве, в сердце русского мира, где, собственно, проходит наше мероприятие. Именно здесь граждане нашей страны, москвичи решили выразить поддержку решению нашего президента о признании Луганской и Донецкой народных республик. Наконец-то спустя восемь лет в Донбассе прекратится война, потому что Россия выступит гарантом безопасности. Вчера президент сказал, что рассчитывает на поддержку патриотических сил, и вот эти люди откликнулись на этот призыв, вышли сегодня показать, что патриотические силы поддерживают это решение", — заявил участник автопробега, руководитель движения "Волонтёрская рота боевого братства" Станислав Кузьменко.
Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.
Решение признать республики Донбасса было непростым, но единственно возможным шагом, подчеркнули в МИД РФ. В дипведомстве отметили, что признание ДНР и ЛНР продиктовано прежде всего гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население республики, включая сотни тысяч россиян, от реальной угрозы жизни, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить "проблему Донбасса".
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