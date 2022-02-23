Испанская фигуристка Лаура Баркеро сдала положительный допинг-тест на Олимпиаде в Пекине
В пробе 20-летней спортсменки от 18 февраля был выявлен запрещённый препарат клостебол, являющийся анаболическим стероидом.
Фигуристы Лаура Баркеро и Марко Цандрон. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Испанская фигуристка Лаура Баркеро, выступающая в паре с Марко Цандроном, сдала положительный допинг-тест во время Олимпийских игр 2022 года, которые прошли в Пекине. Об этом сообщается на сайте Международного агентства тестирования (ITA).
Как уточняется, в пробе 20-летней спортсменки от 18 февраля был выявлен запрещённый препарат клостебол, являющийся анаболическим стероидом. В ближайшее время дело будет передано в антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда. Фигуристка может потребовать вскрытия допинг-пробы Б.
Стоит отметить, что на Олимпиаде Баркеро и Цандрон заняли 11-е место в парном катании, став первой испанской парой, выступившей в этом виде соревнований на Играх. В этом сезоне они также стали девятыми на чемпионате Европы в Таллине.