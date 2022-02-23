Псаки заявила, что США видят "зелёных человечков" по всей Восточной Украине
Джен Псаки. Фото © ТАСС / picture alliance / Consolidated
По её словам, эти люди якобы "ведут себя как российские военные". В чём заключается особенность их поведения, Псаки не уточнила.
США видят по всей Восточной Украине "зелёных человечков", которые не носят форму, однако "ведут себя как российские военные". Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы назвали их зелёными человечками, потому что они не носят российской военной формы. Сейчас мы знаем, что они по всей Восточной Украине и они, ну, не в униформе. Они ведут себя так, как вели бы себя российские военные", — сказала Псаки на брифинге.
Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.
Решение признать республики Донбасса было непростым, но единственно возможным шагом, подчеркнули в МИД РФ. В дипведомстве отметили, что признание ДНР и ЛНР продиктовано прежде всего гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население республики, включая сотни тысяч россиян, от реальной угрозы жизни, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить "проблему Донбасса".