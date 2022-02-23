Псаки заявила, что США видят "зелёных человечков" по всей Восточной Украине

По её словам, эти люди якобы "ведут себя как российские военные". В чём заключается особенность их поведения, Псаки не уточнила.

США видят по всей Восточной Украине "зелёных человечков", которые не носят форму, однако "ведут себя как российские военные". Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы назвали их зелёными человечками, потому что они не носят российской военной формы. Сейчас мы знаем, что они по всей Восточной Украине и они, ну, не в униформе. Они ведут себя так, как вели бы себя российские военные", — сказала Псаки на брифинге.

Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.