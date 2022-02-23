В Крыму подготовили первый иск против Украины по водной блокаде

Подготовка первого иска Крыма к Украине по водной блокаде завершена. Об этом рассказал глава комитета по законодательству регионального парламента, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.

Ранее отмечалось, что иск по водной блокаде станет первым в череде судебных претензий к Киеву. Далее планируется делопроизводство по нанесению ущерба Крыму в результате устроенных Украиной энергетической, продовольственной, банковской и транспортной блокад.

"Подготовка иска к Украине по водной блокаде завершена. Этот фундаментальный документ состоит из 18 страниц 11-м шрифтом. Основной истец — Совет министров Республики Крым", — приводит слова Трофимова РИА "Новости".

Он уточнил, что иск предъявят государству Украина в лице Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, государственного агентства водных ресурсов, а также управления Северо-Крымского канала.

"В иске мы требуем признать действия Украины незаконными и возместить нанесённые убытки. В марте, думаю, иск будет направлен в Арбитражный суд Крыма", — поведал Трофимов.

Ранее Лайф сообщал, что СК РФ из-за водной блокады Крыма впервые завёл дело по статье "Экоцид". Проводятся проверки, в ходе которых будут установлены обстоятельства произошедшего в 2014 году, а также лица, причастные к преступлению.