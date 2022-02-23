Премьер-министр Украины Шмыгаль заявил о невозможности признания Крыма частью России
Ранее президент РФ Владимир Путин призвал Киев к этому решению, отметив, что нужно уважать волеизъявление жителей полуострова.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не может признать Крым частью России.
"Для независимой, суверенной Украины и для меня как премьер-министра нашего государства это невозможно", — сказал он в эфире телеканал ICTV.
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Ранее президент России Владимир Путин призвал Киев признать Крым российским и отказаться от НАТО ради отношений с Москвой. Говоря о референдуме в 2014 году, глава государства подчеркнул, что никто под дулом автомата или штыками людей не мог согнать на избирательные участки, они пришли добровольно и нужно уважать их решение.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году. За это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
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