Премьер-министр Украины Шмыгаль заявил о невозможности признания Крыма частью России

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не может признать Крым частью России.

"Для независимой, суверенной Украины и для меня как премьер-министра нашего государства это невозможно", — сказал он в эфире телеканал ICTV.

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Ранее президент России Владимир Путин призвал Киев признать Крым российским и отказаться от НАТО ради отношений с Москвой. Говоря о референдуме в 2014 году, глава государства подчеркнул, что никто под дулом автомата или штыками людей не мог согнать на избирательные участки, они пришли добровольно и нужно уважать их решение.