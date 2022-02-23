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23 февраля, 02:14

Финансист Сосновский объяснил, когда закончится "золотой век" доллара

По словам эксперта, американская валюта заместила собой все остальные в смысле экономических связей. В мире она воспринимается как универсальный инструмент международного финансового "общения".

Доллар уже давно является самой популярной мировой валютой. Он входит в число резервных валют, его используют для расчёта товарооборота. О том, возможен ли закат "золотого века" доллара, рассказал директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский.

"Золотое время" для доллара пройдёт тогда, когда солнце встанет на западе и опустится на востоке. Или же когда высохнут моря и ветер унесёт горы, как листья", — подчеркнул эксперт в беседе с агентством "Прайм".

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По его словам, статистика указывает на стабильное сохранение лидирующего положения американской валюты в международных расчётах. Согласно данным платёжной системы SWIFT, доля доллара в общемировом объеме расчётов в январе 2022 года составила 39,92%. При этом ровно два года назад она была лишь на 0,89% больше, то есть фактически она не меняется.

Как утверждает Сосновский, доллар по сути заместил собой все остальные валюты в смысле экономических связей. Во всём мире он воспринимается как универсальный инструмент международного финансового "общения".

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По мнению специалиста, гегемония доллара может закончиться только тогда, когда подойдёт к концу эпоха фиатных валют (необеспеченное физическим товаром или продуктом платёжное средство, ценность которого устанавливается правительством того или иного государства). То есть когда возникнет новый универсальный способ оценить всё, что угодно, и новый способ оплатить товар или услугу.

"Это может быть цифровая валюта или какой-то другой способ расчёта, то есть это явно будет связано с новыми технологиями учёта и оценки стоимости", — резюмировал Сосновский.

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Обложка © Pixabay

Иван Косицын

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