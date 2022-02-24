Лукашенко попросил Путина "зарезервировать" часть группировки ВС на западе России
В ответ глава Российского государства заверил белорусского лидера, что будет рассматривать любое нападение на Белоруссию как на Российскую Федерацию.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с военными республики. Видео © t.me / pul_1
Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Россию "зарезервировать" часть совместной группировки военных сил на западе РФ на тот случай, если будет нападение на республику. Об этом он заявил в ходе встречи с белорусскими военными, видео опубликовал телеграм-канал "Пул Первого".
Белорусский лидер во время разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обозначил подтягивание сил НАТО в Польше и Литве. По словам Лукашенко, Минск должен закрыть это направление, чтобы не получить "нож в спину".
"Но при этом я говорю, что у нас есть совместная группировка, часть её, понятно, основа белорусской армии, часть её находится на западных рубежах Российской Федерации. Я попрошу, говорю ему (Владимиру Путину. — Прим. Лайфа) не использовать часть этой группировки, чтобы она была зарезервирована на всякий случай, если вдруг что-то произойдёт", — сказал он.
В ответ, по словам Лукашенко, он получил обещание, что "любое нападение и хоть один шаг через границу на территорию Белоруссии — это будет означать, что атакуют Россию".
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © kremlin.ru