Лукашенко попросил Путина "зарезервировать" часть группировки ВС на западе России

В ответ глава Российского государства заверил белорусского лидера, что будет рассматривать любое нападение на Белоруссию как на Российскую Федерацию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с военными республики. Видео © t.me / pul_1

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Россию "зарезервировать" часть совместной группировки военных сил на западе РФ на тот случай, если будет нападение на республику. Об этом он заявил в ходе встречи с белорусскими военными, видео опубликовал телеграм-канал "Пул Первого".

Белорусский лидер во время разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обозначил подтягивание сил НАТО в Польше и Литве. По словам Лукашенко, Минск должен закрыть это направление, чтобы не получить "нож в спину".

"Но при этом я говорю, что у нас есть совместная группировка, часть её, понятно, основа белорусской армии, часть её находится на западных рубежах Российской Федерации. Я попрошу, говорю ему (Владимиру Путину. — Прим. Лайфа) не использовать часть этой группировки, чтобы она была зарезервирована на всякий случай, если вдруг что-то произойдёт", — сказал он.