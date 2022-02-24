Лукашенко: Киев не предпринял никаких шагов, хотя был предупреждён о спецоперации России
По словам белорусского лидера, украинская сторона дважды проводила переговоры с коллегами из Минска. Причём последний разговор состоялся после рабочей поездки главы республики в Москву.
Лукашенко на совещании с белорусскими военными. Видео © Telegram / "Пул Первого"
Военное руководство Украины было заранее предупреждено о возможной спецоперации России в Донбассе, однако Киев не стал предпринимать никаких шагов. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, украинская сторона дважды проводила переговоры с коллегами из Белоруссии. Причём последний разговор состоялся после встречи Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
"Сегодня ночью до операции он (представитель военного руководства Незалежной. — Прим. Лайфа) попросился на разговор. Я говорю: "Говорите с ним". Вы ему от меня предложили, что после встречи с президентом Путиным наш президент Белоруссии вам рекомендует немедленно связаться с министром обороны, Генштабом России для того, чтобы не началась эта бойня. Позвонил он туда? Не позвонил. Он, зная, что может начаться конфликт, даже не позвонил в Москву. <...> Позвонить было трудно, снять трубку? Мерзавец!" — цитирует БелТА Лукашенко.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Александр Лукашенко. Обложка © Официальный сайт президента Белоруссии