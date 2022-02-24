Лукашенко: Киев не предпринял никаких шагов, хотя был предупреждён о спецоперации России

"Сегодня ночью до операции он (представитель военного руководства Незалежной. — Прим. Лайфа) попросился на разговор. Я говорю: "Говорите с ним". Вы ему от меня предложили, что после встречи с президентом Путиным наш президент Белоруссии вам рекомендует немедленно связаться с министром обороны, Генштабом России для того, чтобы не началась эта бойня. Позвонил он туда? Не позвонил. Он, зная, что может начаться конфликт, даже не позвонил в Москву. <...> Позвонить было трудно, снять трубку? Мерзавец!" — цитирует БелТА Лукашенко.