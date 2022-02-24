Лукашенко заявил о непричастности белорусских войск к спецоперации РФ в Донбассе

Белорусские войска не участвуют в военной спецоперации в Донбассе, объявленной сегодня утром президентом России Владимиром Путиным. Об этом в ходе оперативного совещания заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

"Вот я прочитал: "Около пяти утра госграница Украины на участке России и Беларуси подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью". Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции", — цитирует Лукашенко БелТА.