Лукашенко заявил о непричастности белорусских войск к спецоперации РФ в Донбассе
В эти минуты во Дворце независимости в Минске проходит оперативное совещание президента с военными.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Официальный портал президента Республики Беларусь
Белорусские войска не участвуют в военной спецоперации в Донбассе, объявленной сегодня утром президентом России Владимиром Путиным. Об этом в ходе оперативного совещания заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.
"Вот я прочитал: "Около пяти утра госграница Украины на участке России и Беларуси подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью". Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции", — цитирует Лукашенко БелТА.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.