Аксёнов поручил готовить Северо-Крымский канал к приёму воды с Украины

После воссоединения полуострова с Россией Украина прекратила подачу воды по этому каналу в республику в одностороннем порядке.

Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил комитету по водному хозяйству региона готовить Северо-Крымский канал к приёму воды с Украины.

"Похоже, опреснительные установки нам не понадобятся. Дал команду председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приёму воды", — написал Аксёнов в телеграм-канале.