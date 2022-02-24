Аксёнов поручил готовить Северо-Крымский канал к приёму воды с Украины
После воссоединения полуострова с Россией Украина прекратила подачу воды по этому каналу в республику в одностороннем порядке.
Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил комитету по водному хозяйству региона готовить Северо-Крымский канал к приёму воды с Украины.
"Похоже, опреснительные установки нам не понадобятся. Дал команду председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приёму воды", — написал Аксёнов в телеграм-канале.
Напомним, до 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в воде через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя.
Обложка © ТАСС / Алексей Павлишак