Аксёнов поручил готовить Северо-Крымский канал к приёму воды с Украины

"Похоже, опреснительные установки нам не понадобятся. Дал команду председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приёму воды", — написал Аксёнов в телеграм-канале.

Напомним, до 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в воде через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.