В ДНР сообщили о подготовке украинскими боевиками терактов в крупных городах Донбасса

Украинские военные готовят ряд терактов в Мариуполе, Авдеевке и других крупных городах Донбасса. Об этом сообщается в телеграм-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

"Украина готовит ряд терактов в Мариуполе, Авдеевке и других крупных городах", — приводит ведомство слова главы ДНР Дениса Пушилина.