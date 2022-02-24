В ДНР сообщили о подготовке украинскими боевиками терактов в крупных городах Донбасса

В частности, по данным разведки республики, речь идёт о минировании цеха сероочистки и трансформаторной подстанции Авдеевского коксохимического завода, а также двух предприятий в Мариуполе.

Украинские военные готовят ряд терактов в Мариуполе, Авдеевке и других крупных городах Донбасса. Об этом сообщается в телеграм-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

"Украина готовит ряд терактов в Мариуполе, Авдеевке и других крупных городах", — приводит ведомство слова главы ДНР Дениса Пушилина.