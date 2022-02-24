В ДНР сообщили о подготовке украинскими боевиками терактов в крупных городах Донбасса
В частности, по данным разведки республики, речь идёт о минировании цеха сероочистки и трансформаторной подстанции Авдеевского коксохимического завода, а также двух предприятий в Мариуполе.
Украинские военные готовят ряд терактов в Мариуполе, Авдеевке и других крупных городах Донбасса. Об этом сообщается в телеграм-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"Украина готовит ряд терактов в Мариуполе, Авдеевке и других крупных городах", — приводит ведомство слова главы ДНР Дениса Пушилина.
В частности, по данным разведки ДНР, речь идёт о минировании цеха сероочистки и трансформаторной подстанции Авдеевского коксохимического завода, а также двух предприятий в Мариуполе.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя.
Украинские военные. Обложка © Facebook / Генеральный штаб ВСУ